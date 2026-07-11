SPECIJAL! Argentina – Švajcarska: Gaučosi prolaze na penale - 11,0, Mesi gol i asistencija - 6,50

Najveće šanse za zatrese mreže Emilijana Martineza u taboru Švajcarske ima napadač Rena Bril Embolo – 4.00, dok je na Endoja 7,00. Ako Granit Džaka pogodi mrežu svetskog šampiona iz Katara, kvota je 10,0.

03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)

Ako Gaučosi pobede posle penal serije, kvota je 11,0, a posle produžetaka je 10,0. Ako glavni sudija bude gledao VAR kvota je 3,00, dok je pogodak iz penala 3,40. Pogodak glavom je 2,90, a het-trik je 15,0.

Ukoliko Mesi postigne gol i bude imao asistenciju – možete da zaradite 6,50 puta veću sumu od uložene. Ako Mesi i Embolo budu imali bar po tri šuta u okvir gola – 3,70.

Ukoliko bude penal u prvih 45 minuta, kvota je 5,80, a ako neko od fudbalera Argentine ili Švajcarske promaši penal onda je 7,00. Podsetimo, Mesi je pored osam golova imao šansu za bar još dva jer je dva puta promašio s bele tačke, protiv Austrije u drugom kolu i Egipta u osmini finala.

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SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)

/Embape 60, Dembele 66/

Petak

Španija - Belgija 2:1 (1:1)

/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/

Subota

23.00: (4,00) Norveška (3,65) Engleska (2,00)

Nedelja

03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)

***kvote su podložne promenama