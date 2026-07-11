SPECIJAL! Argentina – Švajcarska: Gaučosi prolaze na penale - 11,0, Mesi gol i asistencija - 6,50
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 22:21
Bogata ponuda Mozzarta za poslednji četvrtfinalni meč Mundijala na Erouhedu u Kanzas Sitiju
Ko će biti poslednji polufanalista Mundijala – Argentina ili Švajcarska? Mesi i drugovi su se provukli u prethodne dve nokaut runde, najpre protiv Egipta u osmini finala, kada su za manje od 15 minuta nadoknadili dva gola minusa – 3:2. Džaka i kompanija su posle penala bili bolji od Kolumbije.
Mozzart je spreman za ovaj meč na Erouhedu u Kanzas Sitiju sa brojnim igrama iz SPECIJALA. Naravno, u prvom planu je Lionel Mesi, strelac osam golova na pet utakmica šampionata. Novi pogodak Mesija donosi dvaput veću sumu od uložene, dok je na Lautara Martineza i Hulijana Alvareza kvota 3,00.
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Najveće šanse za zatrese mreže Emilijana Martineza u taboru Švajcarske ima napadač Rena Bril Embolo – 4.00, dok je na Endoja 7,00. Ako Granit Džaka pogodi mrežu svetskog šampiona iz Katara, kvota je 10,0.
03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)
Ako Gaučosi pobede posle penal serije, kvota je 11,0, a posle produžetaka je 10,0. Ako glavni sudija bude gledao VAR kvota je 3,00, dok je pogodak iz penala 3,40. Pogodak glavom je 2,90, a het-trik je 15,0.
Ukoliko Mesi postigne gol i bude imao asistenciju – možete da zaradite 6,50 puta veću sumu od uložene. Ako Mesi i Embolo budu imali bar po tri šuta u okvir gola – 3,70.
Ukoliko bude penal u prvih 45 minuta, kvota je 5,80, a ako neko od fudbalera Argentine ili Švajcarske promaši penal onda je 7,00. Podsetimo, Mesi je pored osam golova imao šansu za bar još dva jer je dva puta promašio s bele tačke, protiv Austrije u drugom kolu i Egipta u osmini finala.
OVDE pogledajte kompletnu ponudu Mozzarta za meč u Kanzas Sitiju.
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SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE
Četvrtak
Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/
Petak
Španija - Belgija 2:1 (1:1)
/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,65) Engleska (2,00)
Nedelja
03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)
***kvote su podložne promenama