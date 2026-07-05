SPECIJAL! Meksiko – Engleska: Himenez daje sedmi gol protiv Pikforda – kvota 4,00

Naravno, u ponudi su i mnoga druga imena. Ne samo Meksička, već i engleskih reprezentativaca. Hari Kejn je dao pet golova na ovom turniru, trenutno je treći na listi strelaca (Kilijan Embape i Lionel Mesi su postigli po sedam pogodaka), a kvota na njegov gol sada je 2,80. Na Džuda Belingema, kojeg baš nije htelo protiv DR Konga (2:1) u prethodnoj rundi 6,50.

02.00: (3,25) Meksiko (3,20) Engleska (2,50)

U ponudi su kao i uvek još mnoge druge igre. Od toga da će Meksiko da dobije dva ili više žuta kartona (kvota 1,85), preko toga da ćemo da vidimo više od osam kornera (kvota 2,00), do broja faulova (granica 23,5).

Uostalom, najbolje je da sami pogledate kompletnu Mozzartovu ponudu u specijalu za ovu utakmicu, pa da procenite ima li nečega u čemu biste mogli da se oprobate.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******

OSMINA FINALA SVETSKOG PRVENSTVA

Kanada - Maroko 0:3

/Unahi 49 i 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)

/Embape 70pen/

Nedelja

22.00: (1,85) Brazil (3,75) Norveška (4,65)

Ponedeljak

02.00: (3,25) Meksiko (3,20) Engleska (2,50)

21.00: (4,00) Portugalija (3,60) Španija (2,00)

Utorak

02.00: (2,70) SAD (3,15) Belgija (2,75)

18.00: (1,40) Argentina (4,50) Egipat (8,50)

22.00: (3,40) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,30)

***Kvote su podložne promenama