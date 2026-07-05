SPECIJAL! Meksiko – Engleska: Himenez daje sedmi gol protiv Pikforda – kvota 4,00
Vreme čitanja: 2min | ned. 05.07.26. | 16:09
Bogata ponuda za meč osmine finala Mundijala koji se igra u noći između nedelje i ponedeljka (02.00) u Meksiko Sitiju
Susret osmine finala Mundijala u Meksiko Sitiju između Meksika i Engleske (ponedeljak, 02) mogao bi da obeleži okršaj starih znalaca, Raula Himeneza i Džordana Pikforda. Napadač domaće selekcije i golman gordog Albiona u prethodnih sedam godina su često bili rivali u Premijer ligi, Himenez kao napadač Vulverhemtpona i Fulama, dok je Pikford golman Evertona. I, neretko je Severnoamerikanac bio uspešniji.
Zapravo, nema golmana u Engleskoj kojem je Himenez dao više golova. Čak šest puta ga je savladao, što vredi znati. Naime, ako verujete da će noćas i po sedmi put da mu zatrese mrežu mogli biste da ispratite ponudu Mozzartovog specijala koja kaže da je kvota na njegov gol 4,00.
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Naravno, u ponudi su i mnoga druga imena. Ne samo Meksička, već i engleskih reprezentativaca. Hari Kejn je dao pet golova na ovom turniru, trenutno je treći na listi strelaca (Kilijan Embape i Lionel Mesi su postigli po sedam pogodaka), a kvota na njegov gol sada je 2,80. Na Džuda Belingema, kojeg baš nije htelo protiv DR Konga (2:1) u prethodnoj rundi 6,50.
02.00: (3,25) Meksiko (3,20) Engleska (2,50)
U ponudi su kao i uvek još mnoge druge igre. Od toga da će Meksiko da dobije dva ili više žuta kartona (kvota 1,85), preko toga da ćemo da vidimo više od osam kornera (kvota 2,00), do broja faulova (granica 23,5).
Uostalom, najbolje je da sami pogledate kompletnu Mozzartovu ponudu u specijalu za ovu utakmicu, pa da procenite ima li nečega u čemu biste mogli da se oprobate.
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OSMINA FINALA SVETSKOG PRVENSTVA
Kanada - Maroko 0:3
/Unahi 49 i 82, Rahimi 90+8/
Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/
Nedelja
22.00: (1,85) Brazil (3,75) Norveška (4,65)
Ponedeljak
02.00: (3,25) Meksiko (3,20) Engleska (2,50)
21.00: (4,00) Portugalija (3,60) Španija (2,00)
Utorak
02.00: (2,70) SAD (3,15) Belgija (2,75)
18.00: (1,40) Argentina (4,50) Egipat (8,50)
22.00: (3,40) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,30)
***Kvote su podložne promenama