Partizan šalje Dušana Jovanovića u Šabac i neće da vrati Mujakića

Ovakav razvoj događaja je očekivan, jer je Partizan tokom prelaznog roka angažovao Čaku Traorea na poziciji levog krila, sa pozajmice iz turskog Čoruma vratio se Ibrahim Zubairu, problem sa povredom je sanirao Nemanja Trifunović, a tu je i Bogdan Kostić, koji će treneru Saši Iliću biti na raspolaganju kada se vrati sa Prvenstva Evrope za omladince.

Iako je na poslednjem meču prethodne sezone namestio gol protiv Radnika, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana, ipak, nije uspeo da se izbori za značajniji status u Humskoj, pa će na kaljenje.

Istovremeno, iako je jasno da je crno-belima potreban levi bek, makar dok se Mario Jurčević ne oporavi potpuno od povrede Ahilove tetive, povratak Nihada Mujakića nije opcija. Reprezentativac Bosne i Hercegovine je pre nekoliko dana saznao da Gazijantep ne planira da otkupi njegov ugovor od Partizana (cena je bila 1.200.000 evra), a isto tako ni čelnici Parnog valjka nisu voljni da ga zadrže. Pre svega zbog mesečne plate u iznosu od 42.500 evra. Tačno je da Mujakić može da dejstvuje i kao štoper i kao levi bek, kao i da bi Saši Iliću proširio opcije u odbrani na početku sezone, međutim, ekonomija je presudila da se na njega ne računa.

Sva je prilika da će Mujakić do kraja prelaznog roka potražiti drugu sredinu i makar na taj način rasteretiti klupski budžet. A ko će igrati beka, to je već tema za razmišljanje svih u stručnom štabu.