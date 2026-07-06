SPECIJAL! Portugalija – Španija: Drugi gol Jamala na turniru kvota 2,70, na Ronalda 3,00
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 16:07
Bogata ponuda Mozzarta na meč osmine finala Mundijala koji se od 21.00 časova igra u Arlingtonu
Pre 13 meseci, kada su se Portugalija i Španija sastali u finalu Lige nacija videli smo u 90 minuta četiri gola. Tada je bilo 2:2, a Portugalci su slavili posle penala. Pre osam godina na Mundijalu u Rusiji oni su odigrali 3:3, a videćemo da li će i njihov večerašnji susret u osmini finala Svetskog prvenstva u Severnoj Americi takođe da bude efikasan.
Kao i za svaki meč dosad, Mozzart je i za ovaj spremio specijal. U bogatoj ponudi mogu da se nađu zanimljive igre, pa možete da iskoristite dobre kvote u slučaju da zaista vidimo veliki broj golova.
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Uostalom, možete da tipujete i na to ko će zatresti mrežu. Primera radi, kvota na pogodak kapitena Portugalaca Kristijana Ronalda je 3,00, a na Bruna Fernandeša 5,50.
Jeste Lamin Jamal imao problem sa povredom pre turnira, ali nije se očekivalo da će baš na prva četiri meča postići samo jedan gol. Ipak, sa napadačem Barselone se nikad ne zna, možda baš večeras eksplodira, pa treba ispratiti kvotu 2,70 na njegov gol.
21.00: (4,00) Portugalija (3,70) Španija (2,00)
Ima u ponudi i drugih zanimljivih igara. Gol iz penala nosi kvotu 3,50, na crveni karton 4,00, na to da će sudija da gleda VAR je 4,50, pogodak van šesneasterca 3,00...
Zato, najbolje da sami pogledate kompletan Mozzartov specijal za utakmicu Portugalije i Španije.
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Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
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OSMINA FINALA SVETSKOG PRVENSTVA
Subota
Kanada - Maroko 0:3
/Unahi 49 i 82, Rahimi 90+8/
Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/
Nedelja
Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/
Ponedeljak
Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)
/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn 60p/
21.00: (4,00) Portugalija (3,70) Španija (2,00)
Utorak
02.00: (2,65) SAD (3,50) Belgija (2,80)
18.00: (1,40) Argentina (4,60) Egipat (9,00)
22.00: (3,50) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)
*** kvote su podložne promenama