SPECIJAL! Portugalija – Španija: Drugi gol Jamala na turniru kvota 2,70, na Ronalda 3,00

Uostalom, možete da tipujete i na to ko će zatresti mrežu. Primera radi, kvota na pogodak kapitena Portugalaca Kristijana Ronalda je 3,00, a na Bruna Fernandeša 5,50.

Jeste Lamin Jamal imao problem sa povredom pre turnira, ali nije se očekivalo da će baš na prva četiri meča postići samo jedan gol. Ipak, sa napadačem Barselone se nikad ne zna, možda baš večeras eksplodira, pa treba ispratiti kvotu 2,70 na njegov gol.

21.00: (4,00) Portugalija (3,70) Španija (2,00)

Ima u ponudi i drugih zanimljivih igara. Gol iz penala nosi kvotu 3,50, na crveni karton 4,00, na to da će sudija da gleda VAR je 4,50, pogodak van šesneasterca 3,00...

Zato, najbolje da sami pogledate kompletan Mozzartov specijal za utakmicu Portugalije i Španije.

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OSMINA FINALA SVETSKOG PRVENSTVA

Subota

Kanada - Maroko 0:3

/Unahi 49 i 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)

/Embape 70pen/

Nedelja

Brazil - Norveška 1:2 (0:0)

/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/

Ponedeljak

Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)

/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn 60p/

21.00: (4,00) Portugalija (3,70) Španija (2,00)

Utorak

02.00: (2,65) SAD (3,50) Belgija (2,80)

18.00: (1,40) Argentina (4,60) Egipat (9,00)

22.00: (3,50) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)

*** kvote su podložne promenama