SPECIJAL! Španija – Belgija: Čekajući Jamala – gol 2,50, Ojarzabal pogodak i kec – 3,00
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 11:33
Bogata ponuda Mozzarta za drugi četvrtfinalni dvoboj na Svetskom prvenstvu u Los Anđelesu
Francuska je prvi četvrtfinalista Svetskog prvenstva, a rival u borbi za zlato biće pobednik dvoboja Španije i Belgije. Svi vide Furiju u sudaru svetova za pet dana u Dalasu, ali pitaju se i Đavoli Rudija Garsije.
Mozzart je spremio brojne igre za duel na velelepnom stadionu Sofaj u Los Anđelesu. U epicentru je Lamin Jamal koji još nije eksplodirao. Možda je večeras (21.00) pravi trenutak da pokaže da je rame uz rame sa Lionelom Mesijem, Kilijanom Mbapeom, Harijem Kejnom i Usmanom Dembeleom. Samo jedan gol asa Barselone do sada, i to protiv Saudijske Arabije u drugom kolu.
Izabrane vesti
Ako Jamal zatrese mrežu, kvota u Mozzartu je 2,50. Ukoliko Lamin pogodi metu, a saigrača Baena dobije žuti karton, onda je čak 10,0. Zanimljiva je igra da će Jamal i De Brujne da imaju više od 2,5 šuteva na meču – 3,50. Ukoliko Jamal bude uputio više od 2,5 šuta u okvir gola, ali ne zatrese mrežu, onda je kvota 9,00.
21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)
Jamal daje gol i Furija pobeđuje – 3,50, dok je na Merina – gol i kec u Kaliforniji – 5,00. Gol Ojarsabala i kec u Los Anđelesu je 3,00, a pogodak Olma i pobeda Španije je 4,50.
Ukoliko Jamal postigne dva gola, a Španija pobedi u oba poluvremena, kvota je primamljiva – 15,0. Furija prolazi posle penal serije je 13,0.
Neće biti lako Đavolima da probiju bedem ispred Unaija Simona čija se mreža nije zatresla već 450 minuta na Mundijalu. Najveće šanse da ga savlada ima dvostruki strelac u osmini finala protiv SAD-a, napadač Atalante Šarl de Ketelare – 4,00. Ista je kvota i da će robusni Romelu Lukaku da postigne gol. On se upisao u listu strelaca na tri prethodna duela. Verovatno će napadač Napolija opet da počne s klupe za rezerve.
Ako bude autogol, kvota je 6,00, crveni karton je 4,50, sudija gleda VAR – 3,00, a pogodak iz penala je 3,50. Gol glavom donosi 2,55 puta veću sumu od uložene, dok je pogodak van 16 metara – 2,80. Ako bude het-trik na meču, onda je čak 17,0, a promašen penal je 8,50.
OVDE pogledajte kompletnu ponudu Mozzarta za duel u Los Anđelesu.
SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE
Četvrtak
Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/
Petak
21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja
03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)
***kvote su podložne promenama