SPECIJAL! Španija – Belgija: Čekajući Jamala – gol 2,50, Ojarzabal pogodak i kec – 3,00

Francuska je prvi četvrtfinalista Svetskog prvenstva, a rival u borbi za zlato biće pobednik dvoboja Španije i Belgije. Svi vide Furiju u sudaru svetova za pet dana u Dalasu, ali pitaju se i Đavoli Rudija Garsije.

Mozzart je spremio brojne igre za duel na velelepnom stadionu Sofaj u Los Anđelesu. U epicentru je Lamin Jamal koji još nije eksplodirao. Možda je večeras (21.00) pravi trenutak da pokaže da je rame uz rame sa Lionelom Mesijem, Kilijanom Mbapeom, Harijem Kejnom i Usmanom Dembeleom. Samo jedan gol asa Barselone do sada, i to protiv Saudijske Arabije u drugom kolu.