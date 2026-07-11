Dinamo ga ukrao Portu, on se pet puta uspavao i napravio štetu u stanu od 15.000 evra

Do te mere da je skrajnut u drugu ekipu Dinama koja se takmiči u drugom rangu takmičenja. Napustio ga je i menadžer Endi Bara čijim posredstvom je došao u Hrvatsku u nadi da će dobiti šansu na velikoj sceni.

„Naš ugovor je istekao, da bude svim jasno. Niti sam ja izašao iz ugovora, niti je on. Jednostavno je istekao i nisam mu ponudio novi, jer smatram da to nije zaslužio. Mladić se loše ponaša. Zaspao je na pet-šest treninga, upozoravali smo ga 50 puta. Uništio je stan u kojem je živeo. Popravka je koštala 15 hiljada eura. Lično sam molio vlasnika stana da s tim ne izlazi u novine i javnost“, objasnio je Endi Bara u razgovoru za Indeks.

Varela je prošle godine odigrao 14 utakmica za Dinamo u prvenstvu i upisao tek jednu asistenciju.

„Boban je više puta razgovarao sa njim, ali on gleda u pod, ne odgovara. Veruje da mora da igra po inerciji, jer sam mu ja bio menadžer. Stojim i dalje pri stavu da je veliki talenat. Ali nema ponašanje. Mene takvi igrači ne zanimaju. U Dinamu si, doveli smo te, ali ne znaš da se ponaša“, objasnio je Bara.