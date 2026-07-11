Dinamo ga ukrao Portu, on se pet puta uspavao i napravio štetu u stanu od 15.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 11:48
Nije baš svaki dan Dani Olmo, potvrđuje to slučaj Kardosa Varele
Sećate se sigurno slučaja Kardosa Varale, jednog od najtalentovanijih igtrača Portove akademije. Ljudi iz Dinama su šest meseci radili na transferu talentovanog krila rođenog 2008. godine, nadajući se da bi Varela mogao da sledi primer Danija Olma koji je takođe u tinedjžerskom dobu došao na Maksimir.
Sve fudbalske reference su ukazivale da je Varela veliki pogodak Dinamove diplomatije, pošto su igrač i njegov otac izigrali sistem i odbili ugovor sa Portom. Međutim, umesto radosti Varela je u glavnom gradu Hrvatske proizvodio probleme.
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Do te mere da je skrajnut u drugu ekipu Dinama koja se takmiči u drugom rangu takmičenja. Napustio ga je i menadžer Endi Bara čijim posredstvom je došao u Hrvatsku u nadi da će dobiti šansu na velikoj sceni.
„Naš ugovor je istekao, da bude svim jasno. Niti sam ja izašao iz ugovora, niti je on. Jednostavno je istekao i nisam mu ponudio novi, jer smatram da to nije zaslužio. Mladić se loše ponaša. Zaspao je na pet-šest treninga, upozoravali smo ga 50 puta. Uništio je stan u kojem je živeo. Popravka je koštala 15 hiljada eura. Lično sam molio vlasnika stana da s tim ne izlazi u novine i javnost“, objasnio je Endi Bara u razgovoru za Indeks.
Varela je prošle godine odigrao 14 utakmica za Dinamo u prvenstvu i upisao tek jednu asistenciju.
„Boban je više puta razgovarao sa njim, ali on gleda u pod, ne odgovara. Veruje da mora da igra po inerciji, jer sam mu ja bio menadžer. Stojim i dalje pri stavu da je veliki talenat. Ali nema ponašanje. Mene takvi igrači ne zanimaju. U Dinamu si, doveli smo te, ali ne znaš da se ponaša“, objasnio je Bara.