TSC čuva najbolje: Šatara ostaje do 2028.

Ispao je TSC iz Mozzart Bet Superlige, što je jedno od najvećih senzacija domaćeg fudbala u poslednjih 20 godina. Ali i pored toga, u Bačkoj Topoli uspevaju da zadrže najbolje igrače, nije im se ekipa rasula nakon što je ispala u niži rang.

Dokaz je i novi ugovor koji je potpisao komandant odbrane Miloš Šatara. Iskusni štoper je stavio paraf na vernost TSC-u do 2028. godine, što je odlična vest za trenera Nenada Milijaša.