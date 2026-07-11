TSC čuva najbolje: Šatara ostaje do 2028.
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Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 11:58
Iskusni štoper će predvoditi tamnoplave u Mozzart Bet Prvoj ligi
Ispao je TSC iz Mozzart Bet Superlige, što je jedno od najvećih senzacija domaćeg fudbala u poslednjih 20 godina. Ali i pored toga, u Bačkoj Topoli uspevaju da zadrže najbolje igrače, nije im se ekipa rasula nakon što je ispala u niži rang.
Dokaz je i novi ugovor koji je potpisao komandant odbrane Miloš Šatara. Iskusni štoper je stavio paraf na vernost TSC-u do 2028. godine, što je odlična vest za trenera Nenada Milijaša.
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Uostalom, prvi čovek TSC-a Janoš Žemberi je nedavno u intervjuu za Mozzart Sport biranim rečima govorio o Šatari.
„Odličan je igrač, borac, jako ga cenim, pokazao je karakter i po svaku cenu hoću da ga zadržim“, rekao je Žemberi tom prilikom.
Rečeno-učinjeno, Miloš Šatara će još dve godine biti u zadnjoj liniji TSC-a, uz nadu u klubu da će samo ovu predstojeću sezonu provesti u drugom rangu srpskog fudbala.