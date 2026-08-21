Stara priča: PSŽ u stratosferi, a šta mogu ostali?

Novi šampionat počinje od 20.45 gde renovirani tim Olimpika iz Marselja dočekuje ekipu Strazbura. Biće to zvaničan znak za početak 114. trke za bodove u kojoj će pored Pari Sen Žermena, još nekoliko ekipa boriti za sam vrh. Koliko je izvesna još jedna titula Parižana, svedoči podatak da su pojedine evropske kladionice dale kvotu od svega 1,17 da će ekipa sa Parka prinčeva opet osvojiti titulu. Daleko iza po šansama su Olimpik Marselj, Monako, Lans i Lil.

U ovoj sezoni, u elitnoj francuskoj ligi nećemo gledati Mec i Nant koji su se preselili u niži rang takmičenja. Troa se vratio posle tri godine, a Le Man posle čak 16, pa će biti interesantno videti kako će se oni snaći u novim okolnostima.

BEZ PROMENA U SISTEMU, ALI IMA IH U KALENDARU

Sistem je jasan, i tu nema nikakve promene - 18 ekipa bori se tokom sezone u 34 kola od 21. avgusta 2026. do 29. maja 2027. Sa svakom ekipom igra se kod kuće i na strani i za razliku od nekih drugih liga, nema plej-ofa.

Tim sa najviše bodova osvaja titulu, 17. i 18. će napustiti elitni rang dok će ekipa koja na kraju bude na 16. mestu igrati u plej-autu sa ekipom koja bude trećeplasirana u Ligi 2.

20.45: (1,75) Olimpik Marselj (3,90) Strazbur (4,30)

Ukoliko su dve ekipe bodovno izjednačene, prvo se gleda ukupna gol razlika, potom međusobni skor, četvrti parameter je međusobna gol razlika timova u pitanju. Ako ni tu nema "pobednika", gleda se ko je postigao više golova od dva tima. Sedmi parametar je ukupan broj postignutih golova, osmi ko je postigao više golova u gostima, a na kraju odlučuju poeni za fer-plej.

Ono što će biti razlika u odnosu na proteklu sezonu jeste kalendar takmičenja. U 34 kola neće biti nijednog vanrednog, koje se igra sredinom nedelje, pa će se borba za bodove voditi isključivo vikendom.

Zimska pauza će uslediti posle 14. kola koje se igra od 12. decembra, dok će se takmičenje nastaviti 2. januara. Neće biti mečeva 1. januara, a poslednja dva kola igraće se u isto vreme.

Kalendar je prilagođen i međunarodnim mečevima klubova i obavezama reprezentacije pa ćemo tako imati jedan jesenji predah od dve nedelje umesto tri odvojene jednonedeljne pauze, što znači da ligaškog fudbala neće biti vikendima koji kreću 26. septembra, 3. oktobra, 14. novembra i 27. marta.

Francuzi u evropskim kupovima trenutno imaju sedam predstavnika, PSŽ, Lans, Lil i Lion su u Ligi šampiona, Marselj i Ren su u Ligi Evrope, a Monako u Ligi konferencije.

Dino Topmeler, trener Lansa (@Reuters)

VELIKE PROMENE NA KLUPI

U odnosu na prethodnu sezonu imamo čak 12 trenerskih promena. Aleksandr Dužu je podneo ostavku u Anžeu da bi na klupi Lorijana zamenio Olivera Pantalonija, koji se brzo snašao i preuzeo kormilo Nice umesto iskusnog Kloda Puela.

Takođe, Danac Jens Bertel Askou u Tuluzu zamenio je Karlesa Martineza Novela. I Okser ima novog kormilara, reč je o Belgijancu Vilu Stilu koji će funkciju trenera obavljati umesto Kristofa Pelisjea.

Bruno Ženesjo je napustio kormilo Lila sporazumnim raskidom ugovora krajem maja, da bi na klupi Olimpika iz Marselja zamenio Habiba Bejea. Na njegovo mesto u Lilu došao je Italijan Davide Ančeloti.

I u Monaku nisu bili zadovoljni učinkom Belgijanca Sebastijena Pokonjolija, pa su ga zamenili Brazilcem Filipeom Luisom, stručnjakom od kog se mnogo očekuje narednih sezona, pošto je imao mnogo uspeha proteklih godina u Brazilu sa Flamengom.

I to nije kraj, jer je usledilo još nekoliko interesantnih promena u stručnom kadru. Lens, koji je bio najuporniji izazivač Pari Sen Žermena prošle sezone, morao je da se suoči sa odlaskom Pjera Saža preko Lamanša, u redove Kristal Palasa. Za neke, iznenađenje je što su na njegovo mesto doveli Nemca Dina Topmelera, ali želja je da se uz renoviran tim ekipi da drugačija dinamika.

Erika Roja u Brestu nasledio je Žulijen Lašue, dok je na kormilu Strazbura sada Portugalac Ugo Oliveira umesto Engleza Gerija O'Nila. I konačno, posle neuspeha u "misiji Čelsi", Liam Rosenior se vratio u Francusku, gde će voditi ekipu Pariza umesto Antoana Kumboarea.

SLOVO SPALO NA LUKOVIĆA

Francuska liga je godinama unazad imala odličnu reputaciju, a u njoj igra skoro 60 odsto stranih igrača (59,75 %). Najviše ih je iz Senegala, čak 21, potom iz Obale Slonovače i Belgije (po 17), Alžira (16) i Maroka (15). Ima ih ukupno 288 iz čak 67 zemalja.

Ranijih sezona bilo je više srpskih fudbalera, sada je slovo spalo samo na jednog, Miloša Lukovića, koji nosi dres ekipe Strazbura. Prelazni rok traje do 1. septembra, tako da još ima nade da se poneki srpski igrač priključi Lukoviću koji je proteklih sezona bio slat na bojne pozajmice.

I sada postoji mogućnost da se to dogodi, jer je Strazbur voljan da ga pošalje drugoligašu Nantu, koji je pokazao interesovanje, što bi značilo da Srbija može da ostane bez ijednog igrača u elitnoj francuskoj ligi.

I prošle sezone je čast branio samo jedan naš igrač, štoper Uroš Radaković, koji je trenutno član Burirama na Tajlandu.

Treba naglasiti da uz sve ovo nema ni srpskih trenera, iako u elitnim francuskim klubovima ima stručnjaka iz čak devet stranih zemalja. Polovinu čine Francuzi, preostalih devet su stranci.

(@Reuters)

PSŽ SAMO JOŠ JAČI, GDE JE GRANICA?

Godinama unazad, Pari Sen Žermen je nedodirljiv za sve u francuskom fudbalu. Jasno, klub najjače finansijske konstrukcije, najmoćniji u pogledu kvaliteta igrača i svega što prati one velike. I čini se da se dominacija ekipa koju sa klupe sjajno vodi Španac Luis Enrike, neće tako brzo prekinuti.

Realno, dvostruki evropski prvak je sada već u takvom šampionskom modu i boravi na onim stratosferičnim visinama, ali s uvek budnim pogledom na to šta se dešava ispod i ko su oni koji bi u bilo kom smislu mogli makar delimično da mu pokvare planove.

U prelaznom roku, koji je delovao da neće biti tako aktivan što se tiče PSŽ-a, klub sa Parka prinčeva ipak je potrošio značajan novac, 152.000.000 evra. Magnes Akliše je došao iz Monaka za 50.000.000 evra, a Feran Tores iz Barselone za 48.500.000.

SVI ŠAMPIONI FRANCUSKE

14 - Pari Sen Žermen

10 - Sent Etjen

9 - Olimpik Marselj

8 - Monako, Nant

7 - Olimpik Lion

6 - Bordo, Rems

5 - Lil

4 - Nica

2 - Sošo, Sete

1 - Lans, Pariz, Strazbur, Rubo-Tukroing, Okser, Monpelje

Iz Ajaksa je u transferu vrednom 45.000.000 evra stigao talentovani Mika Godts. Novac koji je dat za Lukasa Dinja (Aston Vila, 7.000.000) i Kalila Ajarija (Stad Tuluzjen, 1.500.000) naspram svega gore navedenog deluje kao prava sitnica.

Prvak Evrope i Francuske je ipak u plusu, jer je zaradio 7.300.000, tako što je prodao napadače Gonsala Ramosa Milanu za 74.000.000 evra, odnosno Randala Kolo Muanija Juventusu za 41.200.000. Otišao je i vezista Kang-in Li u Atletiko Madrid za 40.000.000, dok je štoper Noam Kamara prodat Lionu za 4.100.000 evra.

Za trenera, kao što je Luis Enrike, najveći je izazov iznova motivisati ekipu, ali on kaže da to radi na jednostavan način.

"Nisam genije i ne želim to da budem. Verujem da sam rođen da se takmičim, tu se osećam najudobnije. Bilo da igram parhis, tenis, padel ili fudbal, to je ono što volim. Imam stalnu opsesiju da pokušam da popravim našu igru, konekciju sa igračima, zahtevima koji su mi postavljeni i tome kako da izvučem više od fudbalera. Volim to da radim tako što ću ih uveriti, ne samo zato što sam ja trener i kažem vam da uradite nešto. Volim da razumem igru i objasnim je igračima na najprostiji mogući način. To me motiviše da napredujem, a ne kada mi ljudi kažu da sam osvojio mnogo titula. To je nevažno, pripada prošlosti i istoriji", kaže Enrike.

Njegov tim će ove sezone, kako je rekao, napasti sve moguće trofeje, iako je uvertira bio poraz za pehar Superkupa u kojem su izgubili od Lansa sa 1:0. Naravno, plus je osvojeni Superkup Evrope pobedom nad Aston Vilom. Paržiani sada Idu na šestu uzastopnu titulu i 15. u istoriji, a svakako će najveći izazov biti da se izjednače sa Real Madridom koji je osvojio tri titule Lige šampiona zaredom i to u periodu kad ih je vodio Zinedin Zidan.

Igrači Lansa (@Reuters)

LANS NA BUNDES POGON, ŠTA MOGU OSTALI?

Odlazak Pjera Saža u Kristal Palas uslovio je da uprava vicešampiona Lansa posegne za novim rešenjem, pa je angažovan Nemac Dino Topmeler, koji je u prethodne tri godine vodio ekipu Ajntrahta iz Frankfurta.

Sa njima je imao prilično dobre rezultate i to ga je svakako preporučilo ekipi sa severa Francuske. I odmah na startu, uzeo je pehar Superkupa Francuske, što ga je učinilo veoma zadovoljnim. Gol Florana Tovana je odlučio pobednika, u susretu u kojem je Lans više od pola meča bio numerički inferioran.

"I pored svega, moramo još da napredujemo, pre svega u posedu i građenju napada. Imali smo samo šest do sedam nedelja zajedničkog rada, treba još mnogo toga posložiti, potrebno nam je vremena. Ovaj tim je doživeo nekoliko promena, trebaće vremena da se sve poveže. Ako budemo igrali još bolje, bićemo svakako opasniji", upozorio je Topmeler.

Lans je na pojačanja potrošio 26.000.000 evra, došli su Jasin Titraui (Šarlroa), Mihal Skoras (Gent), Saud Abdulhamid (Roma), Mihael Kuzans (Herta), Maik Navrocki (Seltik) i napadač Benfike Franjo Ivanović, na pozajmicu za 2.500.000 evra. I kao najinteresantnije ime, Torgan Azar, koji je kao slobodan igrač stigao iz redova Anderlehta.

Klub je prodao Mamadua Sangarea Brentfordu za 48.000.000 evra, te Fakunda Medinu Marselju za 18.000.000 i Anasa Zarourija Panatinaikosu za 2.500.000. Kao slobodni igrači otišli su i fudbaleri poput Melanga Sara (NEOM), Veslija Saida (Al Šamal) i Alana San Maksimana (Šarlot)... Svakako dosta značajnih promena.

Kada je reč o ostalim timovima koji bi mogli da se uključe u bitku u vrhu, tu je svakako Olimpik Marselj, koji ima velike ambicije sa novim trenerom Brunom Ženasjoom, i to posle sezone velikih turbulencija.

Istina je da mu je otišao Mejson Grinvud i to u Fenerbahče za 39.000.000, pa će biti važno nadomestiti golove, dok je Fakundo Medina pojačao Leverkuzen za 23.000.000. I golman Heronimo Rulji je otišao i to u Mančester siti, dok je Pjer-Emerik Obamejang pozajmljen Deportivo A Korunji. Svakako, navijači kluba sa Velodroma uvek očekuju više, pa će biti interesantno videti kako će se Ženasjo snaći na užarenoj klupi.

Lil i Monako su gotovo uvek dovode u vezi sa borbom za visok plasman, i oni su svakako izrazili određene ambicije, dok kada je reč o borbi za opstanak, teško šta može da se prognozira, osim da će novajlije u ligi, Troa i Le Man svakako nastojati da prežive "giljotinu" povratničke sezone.

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LIGA 1, 1. KOLO

Petak

20.45: (1,75) Olimpik Marselj (3,90) Strazbur (4,30)

Subota

17.15: (1,62) Lans (4,25) Okser (5,00)

20.45: (2,55) Le Man (3,30) Brest (2,80)

20.45: (2,95) Tuluz (3,40) Lion (2,40)

20.45: (2,15) Nica (3,45) Lorijen (3,35)

20.45: (3,05) Troa (3,45) Pariz (2,30)

Nedelja

15.00: (5,00) Anže (3,50) Lil (1,75)

17.15. (3,90) Avr (3,50) Monako (1,95)

20.45: (6,50) Ren (4,40) PSŽ (1,50)

*** kvote su podložne promenama