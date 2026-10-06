Igokea porazom otvorila Ligu šampiona: Bilbao ubedljiv u Laktašima

Košarkaški region u FIBA Ligi šampiona je prve večeri nove sezone imao polovičan učinak. Posle istorijske večeri u Zagrebu, gde je Cibona razbila Galatasaraj 20 razlike, Igokea je svoj evropski put započela porazom. Bilbao se pokazao kao bolji rival u okršaju sa ekipom Nenada Stefanovića, pa je u Laktašima imao potpunu kontrolu tokom gotovo svih 40 minuta utakmice i zasluženo slavio ubedljivo - 92:79 (28:21, 22:14, 22:21, 20:23).

Popularni Ljudi u crnom nisu mnogo toga prepustili slučaju, pa su već u ranoj fazi prve četvrtine stigli do dvocifrene prednosti koju su, uz nekoliko kraćih prekida, održavali i uvećavali u ostatku susreta. Igokea za takvu košarku nije bila spremna, o čemu dovoljno govori to da je na startu poslednje deonice imala poslednju šansu da eventualno uhvati rezultatski priključak. Dve uzastopne trojke Sandra Antunovića, praćene polaganjem Nikole Manojlovića iz kontre donelo je Igokei seriju 8:0 za samo minut igranja, posle čega je trener Đaume Ponsarnau zatražio minut odmora, kako bi očitao svojim igračima bukvicu.