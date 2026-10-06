Igokea porazom otvorila Ligu šampiona: Bilbao ubedljiv u Laktašima
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 22:09
Gosti kontrolisali utakmicu i stigli do prve recke
Košarkaški region u FIBA Ligi šampiona je prve večeri nove sezone imao polovičan učinak. Posle istorijske večeri u Zagrebu, gde je Cibona razbila Galatasaraj 20 razlike, Igokea je svoj evropski put započela porazom. Bilbao se pokazao kao bolji rival u okršaju sa ekipom Nenada Stefanovića, pa je u Laktašima imao potpunu kontrolu tokom gotovo svih 40 minuta utakmice i zasluženo slavio ubedljivo - 92:79 (28:21, 22:14, 22:21, 20:23).
Popularni Ljudi u crnom nisu mnogo toga prepustili slučaju, pa su već u ranoj fazi prve četvrtine stigli do dvocifrene prednosti koju su, uz nekoliko kraćih prekida, održavali i uvećavali u ostatku susreta. Igokea za takvu košarku nije bila spremna, o čemu dovoljno govori to da je na startu poslednje deonice imala poslednju šansu da eventualno uhvati rezultatski priključak. Dve uzastopne trojke Sandra Antunovića, praćene polaganjem Nikole Manojlovića iz kontre donelo je Igokei seriju 8:0 za samo minut igranja, posle čega je trener Đaume Ponsarnau zatražio minut odmora, kako bi očitao svojim igračima bukvicu.
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Iz te odluke je Bilbao vratio rivalu sa pet uzastopnih poena preko Bastijena Votijea i Maneksa Ansoregija, što je vratilo komotnih 13 poena više (77:64). No, Igokea se tada dala u poslednji nalet, pa su Nejt Pjer Luis i Lazar Stefanović uz Nikolu Manojlovića poslednji put vratili minus od osam poena (69:77). Kriza gostujućeg sastava trajala je do sredine poslednje deonice, posle čega je ponovo uspostavljena kontrola. Adam Somođi je dao gas, a Votije je ubrzao tempo, da bi mađarski bek zatim ubacio verovatno i ključnu trojku za 85:72 na tri minuta do kraja. Do kraja je Bilbao imao potpunu kontrolu i pobeda je bila očekivana, s obzirom da je bio bolji od protivnika u gotovo svim aspektima.
Nekadašnji centar Asvela bio je prva figura pobede sa 19 poena i osam skokova. Martin Krampelj je dodao 12 poena i pet uhvaćenih lopti. Kod Igokee Lazar Stefanović je ubacio 17 poena za nepunih 25 minuta, uz šest skokova i četiri asistencije! Aleksandar Lazić je imao 13, a Haris Delalić 11 poena.