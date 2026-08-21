Stigla potvrda: Kim dolazi u Zvezdu, Marin mu predstavio projekat i obećao minute

Pored avgustovske vrućine, Crvenu zvezdu je zapljusnuo i talas vesti sa najvećeg srpskog stadiona. Čitali ste već na stranicama Mozzart Sporta da je srpski šampion jako zainteresovan za ofanzivca Je Gon Kima iz Čonbuk Hjundajija. Čini se da je ta priča dobila na intenzitetu i da će se momak rođen 2008. godine uskoro pridružiti timu Alberta Rijere.

Uostalom, informacija Mozzart Sporta potvrđena je i u korejskim medijima. Uz nekoliko novih detalja. U Koreji pišu da je dogovor između Crvene zvezde i Čonbuka sklpljen, te da da je igrač pristao da pojača redove Crvene zvezde vođen dobrim primerima In Bom Hvana i Seola.

„Uslovi transfera između dva kluba, kao i lični uslovi igrača su 100 posto dogovoreni. Kim će narednih dana poleteti u Beograd, završiti medicinske testove i potpisati ugovor“, pišu korejski mediji.