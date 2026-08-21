Stigla potvrda: Kim dolazi u Zvezdu, Marin mu predstavio projekat i obećao minute

Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 13:39
Korejci pišu da je transfer dogovoren i da će srednoškolac uskoro put Beograda
Pored avgustovske vrućine, Crvenu zvezdu je zapljusnuo i talas vesti sa najvećeg srpskog stadiona. Čitali ste već na stranicama Mozzart Sporta da je srpski šampion jako zainteresovan za ofanzivca Je Gon Kima iz Čonbuk Hjundajija. Čini se da je ta priča dobila na intenzitetu i da će se momak rođen 2008. godine uskoro pridružiti timu Alberta Rijere.
Uostalom, informacija Mozzart Sporta potvrđena je i u korejskim medijima. Uz nekoliko novih detalja. U Koreji pišu da je dogovor između Crvene zvezde i Čonbuka sklpljen, te da da je igrač pristao da pojača redove Crvene zvezde vođen dobrim primerima In Bom Hvana i Seola.
„Uslovi transfera između dva kluba, kao i lični uslovi igrača su 100 posto dogovoreni. Kim će narednih dana poleteti u Beograd, završiti medicinske testove i potpisati ugovor“, pišu korejski mediji.
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Prema njihovim izvorima Kim je, kao jedan od najtalentovanijih igrača Azije, imao pozive iz Engleske. Međutim, nije želeo da igra za mlade timove premijerligaša. Korejci tvrde da je akcijom dovođenja Kima upravljao Marko Marin.
„Uprkos jakom interesovanju elitnih klubova iz Premijer Lige i top pet liga Evrope, Kim je dao prednost zagarantovanim minutima i seniorskom fudbalu. Tehnički direktor Crvene zvezde lično je predstavio projekat, objasnio je Kimu da ga ne vidi samo kao talenta. Već kao trenutnu opciju za prvi tim, igrača sposobnog da bude deo tima u ofanzivnom delu veznog reda“.
Navdno Džonbuk nije želeo da pravi smetnju talentovanom igraču.
„Kim je nedavno postao prvi srednjoškolac koji je potpisao profesionalni ugovor sa Džnbukom, postigavši spektakularan gol sa distance u Hjundaji derbiju protiv Ulsana“.