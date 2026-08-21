Govoriće se korejski na Marakani: Zvezda u lovu na desetku Čonbuka

U danu kada je dogovoren transfer Nijanga, te se priča o dolasku japanskog štopera, Mozzart Sport vam donosi još jednu informaciju. Crvena zvezda na radaru ima desetku korejskog Čonbuka Je Gon Kima. Već duže vreme momak rođen 2008. godine je na radaru sportskog seketora srpskog šampiona i tehničkog direktora Marka Marina.

Nema mladi Azijat bogat CV kao Nijang i Japanc Juta Nakajama, ali su u Zvezdi ubeđeni da bi njegovim dovođenjem pogodili centar mete. Veruju da bi se uklopio u sistem Alberta Rijera, a da bi kasnije mogao da donese i ozbiljan finansijski benefit kroz bogat transfer. Za Čonbuk je Kim odigrao devet utakmica i postigao jedan gol, ali je reč o jednom od najtalentovanijih igrača Azije.

Kim je primarno desetka, ali može da pokrije i poziciju desnog krila.