NBA Evropa neće imati strast kao Evroliga

Iskusni plejmejker izneo je svoje argumente u intervjuu za "Atletik". "Voleo bih da ne prave potpuno novu ligu, već da pronađu način da sarađuju sa ligom koja već postoji. Mislim da Evroliga već ima mnogo dobrih stvari. Siguran sam da bi NBA napravila bolji poslovni model i unapredila mnoge stvari kada bi se uključila u Evroligu. Evroliga već sada ima veoma kvalitetan proizvod, ali, kao i sve drugo, može da bude još bolja. Ne želim da kažem da je savršena ili da ne treba ništa da se menja. Naravno da ima prostora za napredak i mislim da bi NBA definitivno mogla da doprinese tome", započeo je Amerikanac.

Najveća Džejmsova briga nije NBA kao brend, već pitanje da li bi novo takmičenje moglo da izgradi emociju kakvu evropski navijači već imaju prema svojim klubovima.

"U Evropi navijači, naravno, vole i igrače, ali su pre svega navijači klubova. Odrastaju uz te timove i vole ih celog života. Možete da napravite NBA Evropu sa novim ekipama, ali ako najveći klubovi ne budu deo tog projekta, navijači će i dalje pratiti timove koje vole još od malena, od svoje desete godine. Nova liga bi možda bila zanimljiva i privukla bi određeni broj ljudi, ali neće imati onu strast koju sada vidimo u Evroligi. Zato bih voleo da se pronađe način da se sve spoji".

Trenutno je bez angažmana i zasad nema naznaka gde bi mogao da nastavi karijeru. Ako njega pitate, voleo bi da dobije ponudu iz NBA, iako je svestan da bi se takva prilika verovatno pojavila kasnije tokom prelaznog roka. Iako se njegova karijera polako bliži kraju, nije odbacio mogućnost da zaigra u NBA Evropi ukoliko i dalje bude na vrhunskom nivou kada projekat zaživi.

"Svako unapređenje lige ili jednostavno bolja liga za mene je nešto u čemu bih voleo da igram. Ne znam da li ću još biti aktivan kada NBA Evropa bude počela", zaključio je Džejms.

Dok traži novi klub, debitovao je sa 35 godina u reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država i bio najbolji igrač u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Protiv Dominikanske Republike imao je 15 poena, pet skokova i 12 asistencija, dok je protiv Meksika pogodio ključna slobodna bacanja za pobedu i utakmicu završio sa 19 poena, osam skokova i sedam asistencija.