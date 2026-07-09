Hjustone, nemate problem, imate Bogdana Bogdanovića

Ono što je najviše mučilo Hjuston Roketse prošle sezone bio je šut spolja. Najveća boljka ekipe Ime Udoke bio je šut za tri poena, s obzirom da baš nisu imali kvalitetne šutere, posebno u odsustvu Freda Vanvlita, koji je čitavu sezonu propustio zbog teške povrede. Čim je počeo prelazni rok, glavni cilj bio je da se dovede šuter i odluka je odmah pala na kapitena reprezentacije Srbije. Pored toga što će sa klupe imati zadatak da bude glavni trojkaš, Bogdanović će imati i ulogu veterana, ali i nekog ko može da organizuje igru, ako za to bude potrebe. Potpisali su ga na jednogodišnji ugovor, dok plata za narednu sezonu nije poznata.

Predstavili su ga Hjuston Roketsi kao jednog od četvorice igrača koji je beležio barem 14 poena, tri skoka, tri asistencije i dve pogođene trojke po meču za manje od 30 minuta, ode sezone 2017/18 kada je i ušao u NBA ligu. Za sada je odigrao 526 utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi sveta - od čega tačno 200 kao starter - i beleži 14 poena, 3,3 skoka, tri asistencije i 2,4 pogođene trojke po meču u proseku za devet sezona. Ističu te pogođene trojke jer kako je navedeno - to im je najbitnije.

Mesecima se spekulisalo da bi Bogdan mogao nazad u Evropu, hteo ga je Partizan, Fenerbahče, Panatinaikos, pominjao se Real Madrid, ali dogodio se najrealniji scenario. Srpski košarkaš će igrati 10. NBA sezonu u karijeri čime ostaruje pune benefite tamošnje penzije.

Prošle sezone, Bogdan je beležio tek 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije. Zdravstveni problemi su potpuno poremetili njegov napadački ritam, pa je postigao i rekorde karijere po neefikasnosti, šutirajući samo 38,8% iz igre i skromnih 34,7% sa linije za tri poena. Zbog svega toga, trener Klipersa Taj Lu ga je u potpunosti sklonio iz rotacije tokom minule sezone. Sada ima priliku da pokaže i dokaže Imeu Udoki da je daleko bolji od toga.