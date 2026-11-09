Kremer: Srećan sam što igram za ovaj tim

Da li je posebno bio motivisan protiv slovačkog tima, s obzirom da je rođen u toj državi? "Mislim, ovo mi je jedno od prvih iskustava da igram na utakmici protiv slovačkog tima, tako da je uvek lepo igrati protiv ekipe iz zemlje u kojoj si rođen. Radovao sam se tome, a još više se radujem što ću ponovo igrati tamo" .

Posle utakmice, izneo je utiske u razgovoru sa predstavnicima medija. Prvo je pričao o onom faulu na minut i po pre kraja, kada nije sviran, a onda kada je i Odželej posle toga udario Kovača i dobio nesportsku. "Da, mislim, bio je faul, ali nema veze. To je sastavni deo igre. Pobеdili smo, tako da je svejedno" , započeo je.

Igrači Crvene zvezde šutnuli su mali broj slobodnih bacanja.

"Mislim, trudimo se da napadamo i igramo agresivno. Ponekad sudije, nažalost, donesu takvu odluku, ali to je jednostavno nesrećna situacija. Moramo da prihvatimo ono što se dešava i nastavimo dalje. Najvažnije je da smo pronašli način da pobedimo u utakmici, a to je i najbitnije".

Šutirali su za dva poena 24/28.

"Da, to je bio deo plana, da napadamo i igramo agresivno. Mislim da smo ga dobro sproveli u delo i da smo lepo delili loptu. Tako da je sve bilo dobro".

Sledi utakmica protiv bivšeg tima, Real Madrida.

"Naravno. Iskreno, motivisan sam pred svaku utakmicu u Evroligi. Samo nošenje ovog dresa i predstavljanje ovog kluba predstavljaju mi poseban motiv. Imamo sjajnu grupu momaka i srećan sam što igram za ovaj tim, što delim teren sa saigračima i što se takmičim na najvišem nivou", zaključio je.