Kremer: Srećan sam što igram za ovaj tim
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 20:22
Posebno zadovoljan bio je nemački košarkaš
Košarkaši Crvene zvezde odradili su generalnu probu pred put u Madrid i duel sa Realom u glavnom gradu Španije. Crveno-beli su bez većih problema u sedmom kolu ABA lige savladali Slovan iz Bratislave na domaćem parketu - 91:80.
Neki igrači su odmorili, neki su dobili veću minutažu, a jedan od njih bio je i nemački košarkaš David Kremer, koji nije bio u protokolu protiv Olimpijakos. On je meč završio sa 12 poena i četiri skoka.
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Posle utakmice, izneo je utiske u razgovoru sa predstavnicima medija. Prvo je pričao o onom faulu na minut i po pre kraja, kada nije sviran, a onda kada je i Odželej posle toga udario Kovača i dobio nesportsku.
"Da, mislim, bio je faul, ali nema veze. To je sastavni deo igre. Pobеdili smo, tako da je svejedno", započeo je.
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Da li je posebno bio motivisan protiv slovačkog tima, s obzirom da je rođen u toj državi?
"Mislim, ovo mi je jedno od prvih iskustava da igram na utakmici protiv slovačkog tima, tako da je uvek lepo igrati protiv ekipe iz zemlje u kojoj si rođen. Radovao sam se tome, a još više se radujem što ću ponovo igrati tamo".
Igrači Crvene zvezde šutnuli su mali broj slobodnih bacanja.
"Mislim, trudimo se da napadamo i igramo agresivno. Ponekad sudije, nažalost, donesu takvu odluku, ali to je jednostavno nesrećna situacija. Moramo da prihvatimo ono što se dešava i nastavimo dalje. Najvažnije je da smo pronašli način da pobedimo u utakmici, a to je i najbitnije".
Šutirali su za dva poena 24/28.
"Da, to je bio deo plana, da napadamo i igramo agresivno. Mislim da smo ga dobro sproveli u delo i da smo lepo delili loptu. Tako da je sve bilo dobro".
Sledi utakmica protiv bivšeg tima, Real Madrida.
"Naravno. Iskreno, motivisan sam pred svaku utakmicu u Evroligi. Samo nošenje ovog dresa i predstavljanje ovog kluba predstavljaju mi poseban motiv. Imamo sjajnu grupu momaka i srećan sam što igram za ovaj tim, što delim teren sa saigračima i što se takmičim na najvišem nivou", zaključio je.