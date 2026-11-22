Problem za Gent je što će narednih sedam dana biti veoma intenzivni i što se posle Beverena i okršaja sa Crvenom zvezdom, narednog vikenda sastaju sa liderom prvenstva, Union Sen Žiloazom, a lista povređenih igrača sve je duža.

13.30: (4,00) Beveren (3,70) Gent (1,85)

Poznato je da od ranije Rik de Mil ne može da računa na letošnja popjačanja, El Bašira Engoma i Kristijana Burdžisa. Novi problem je Tibe de Fliger i povreda zadnje lože koja se dogodila tokom međunarodne pauze.

"Velika je šteta, jer mislim da smo imali dobru međunarodnu pauzu sa igračima koji su ostali ovde. Odigrali smo dobar prijateljski meč, imali zaista seriju dobrih treninga i održavali smo dobru ravnotežu između odmaranja i treniranja, ali ovakve povrede prava su nesreća. To je jako pogodila Tibea de Fligera, ali već naredni dan mu se vratila pozitivna energija. Onda smo imali muke da ga isteramo iz teretane jer je želeo da radi po ceo dan. Već sada kaže da se bolje oseća. Radi sve da se vrati što pre, ali ne treba ga forsirati sa takvom povredom mišića", kaže De Mil.

Nije samo De Fliger problematičan, sva je prilika da protiv Beverena i Crvene zvezde neće u timu biti još nekoliko igrača. Na povrede se žale i levi bek Abdul Ajinde, zatim napadač Žosue Vergara, dok je Mišel-Anže Balikviša tokom pauze doživeo novi problema sa povredom koju je lečio.

"Ajinde se sa pauze takođe vratio povređen. On, Engom, Burdžis i Balikviša su ključni igrači, ali morate da računate unapred da će biti povreda. Sve to pokazuje važnost nastavka rada sa momcima tokom cele sezone, čak i sa onima koji ne počinju svaki meč. Čini me jako srećnim što igrači koji nemaju veliku minutažu i dalje imaju veliku motivaciju. U svakom slučaju, pred nama je naporan, vrlo intenzivan period", dodao je De Mil.

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Što se tiče Vergare, sa njim je situacija nešto povoljnija, ali će neko vreme još biti van terena. Balikviša je druga priča.

"Vergari je pauza dobro došla. I dalje radi na tome da se vrati u najbolje stanje, mislim da sa njim sve polako ide u pozitivnom smeru. Nažalost, Balikviša je obnovio povredu. Nadali smo se da će nam se pridružiti posle pauze, ali ćemo ipak morati da sačekamo malo duže na njegov povratak. Idemo nedelju po nedelju. Teško je predvideti, posebno kada imate povrede mišića. Ne bi bilo mudro da predviđam kada će zaigrati", kaže trener Genta.

Snaga ekipe ove jeseni je odbrana, koja je primila u prvenstvu svega šest golova, po čemu je tim Rika de Mila najbolji u ligi. On ipak ne želi da preterano gleda u brojke i očekuje da njegov tim igra znatno bolji fudbal.

"Rekao bih da zaslužujemo desetku što se tiče rezultata do sada, ali želim da vidim kako igramo bolji fudbal. Možemo još mnogo da napredujemo, mada je sve ovo normalno. Mi smo u procesu, klubu je potrebna stabilnost, imamo mladu postavu i biće potrebno vreme da se napreduje".

Ono što je izvesno je da će klub biti aktivan u zimskom prelaznom roku.

"Ako želimo da postanemo vrhunski klub, moraćemo da investiramo u tim. Uradili smo to na leto i učinićemo isto u januaru, jer su pojačanja Burdžis i Engom doživeli nekoliko povreda. Da, povrede su nesrećna stvar, ali ne smemo da kukamo zbog toga, već da tražimo rešenja što je brže moguće. Ako budemo lamentirali zbog toga, to neće biti dobro po nas", zaključio je trener Genta.

Beveren je od početka sezone ostvario tri pobede, remi i sedam poraza i na 16. je mestu. Osvojio je samo bod u poslednja tri kola, dok je Gent u poslednjih šest mečeva za bodove osvojio 13 od mogućih 18 bodova.

BELGIJA, 12. KOLO

Petak

Serkl Briž - Vesterlo 1:0 (0:0)

/Engoura 71/

Subota

Šarlroa - Sint Trojden 2:2 (1:1)

/Embemba 18, Šeidler 54 - Sebaui 27, Pupe 89/

Genk - La Luvjer 3:0 (3:0)

/Hejnen 10, Ravih 22, Durosinmi 32/

Mehelen - Klub Briž 1:5 (0:2)

/Diuf 84 - Lamarešal 32, Tresoldi 36, 61, Sike 76, Vermant 83p/

Zulte Varegem - Antverpen 2:2 (0:2)

/Hedl 54, Embaje 65 - Vermeren 8, Fofana 45+1/

Nedelja

13.30: (4,00) Beveren (3,70) Gent (1,85)

16.00: (7,75) Kortrajk (5,40) Union Sen Žiloaz (1,35)

18.30: (1,45) Anderleht (5,00) Leven (6,00)

19.15: (3,05) Lomel (3,90) Standard (2,10)

*** kvote su podložne promenama