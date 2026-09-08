Usud poznatih i skupih veterana: Bizarni kiksevi Zomera uništili Briž i otreznili uspavanu Vilu
Vreme čitanja: 10min | uto. 08.09.26. | 20:42
Premijerligaš umalo ispustio dva gola prednosti sa poluvremena, švajcarski golman najzaslužniji za prvu pobedu u sezoni Emerijevog tima
Dovođenje zvučnih, prekaljenih fudbalskih imena sa oreolom šampiona iz najvećih evropskih klubova često se u teoriji čini kao prečica do uspeha za timove van "liga petica". Ipak, praksa neretko donese surovu realnost u kojoj se umesto starih zasluga plaća ceh padu koncentracije ili biološkom satu. Upravo toj fudbalskoj lekciji svedočila je publika na stadionu Jan Brejdel, gde je Klub Briž ugostio Aston Vilu u okviru prvog kola nove sezone Lige šampiona, a u meču punom bizarnih momenata pred golom domaćih, Brižovi navijači su na teži način naučili šta znači kada se previše oslonite na veliko ime među stativama.
Švajcarski golman Jan Zomer (37), koji je ovog leta stigao u Belgiju kao ogromno pojačanje iz Intera, prešao je put od projektovanog stuba odbrane do apsolutnog tragičara večeri. Na kraju, semafor je pokazivao 3:2 u korist Aston Vile (3:1), ali priča ovog susreta daleko nadilazi same proste brojke. Upravo je Zomer bio centralna figura defanzivnog kolapsa domaćina u prvom poluvremenu, a njegova kardinalna greška kod gola za 1:3 pokazala je sav teret očekivanjima sa kojima se suočavaju veterani na zalasku karijere koji kao slobodni igrači potpišu za klub van onih najjačih liga. Iskustvo i mirnoća koji su ga krasili ranije nestali su kada je neshvatljivo istrčao napred i potpuno promašio procenu leta lopte, ostavljajući Nikolas Džeksona da se praktično prošeta u mrežu.
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Da stvar bude gora po švajcarskog čuvara mreže, pored ove kardinalne greške kod gola, on je doživeo još jedan neshvatljiv pad koncentracije. U bizarnom momentu, Zomer je loše bacio loptu iz ruku, a potom je panično potrčao i uhvatio je rukama van svog kaznenog prostora. Ovaj komičan potez prekaljenog asa savršeno je zaokružio njegovo košmarno veče na Jan Brejdelu.
A sve je počelo u paklenom ritmu i nagoveštavalo spektakl. Aston Vila je pokazala znake oporavka od lošeg starta sezone u Premijer ligi već u 11. minutu kada je Pau Tores povukao sjajan napad i pravovremeno uposlio Džona Mekgina. Škot je majstorski otvorio stopalo i pogodio suprotan ugao za rano vođstvo gostiju od 1:0.
Briž je ipak imao ekspresan odgovor. Samo osam minuta kasnije, u 19. minutu, Ugo Vetlesen podiže stadion na noge. Fantastično se namestio i preciznim udarcem posle prodara Jana Virđilija poslao loptu u sam donji ugao, pogodivši malu mrežu za izjednačenje i delirijum na tribinama.
Ipak, radost domaćih bila je kratkog daha jer je odbrana Belgijanaca nastavila da puca po šavovima. Već u 22. minutu pojačanje iz Vulverhemptona Žoao Gomes odradio je ogroman deo posla, a Emilijano Buendija kaznio smušenost u šesnaestercu i ponovo vratio Vilu u prednost (2:1), što je bio samo uvod u pomenuti Zomerov košmar i Džeksonov gol pred odlazak na odmor.
Nastavak susreta doneo je promenu ritma i tračak nade za domaći sastav. Igrao se 60. minut kada je Aron Van Bisaka nespretno igrao rukom u sopstvenom kaznenom prostoru. Nakon poziva iz VAR sobe i pregledanja monitora, sudija je opravdano pokazao na belu tačku. Hladnokrvan i siguran realizator najstrože kazne u 61. minutu bio je Nikolo Tresoldi, koji je smanjio na 2:3 i uneo potpunu dramu u finiš utakmice.
Iako je Briž do kraja silovito napadao i pokušavao da ispravi greške iz prvog dela, Aston Vila je uspela da zatvori prilaze svom golu, u velikoj meri zahvaljujući Zajonu Suzukiju, i sačuvala velika tri boda na otvaranju elite.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
21.00: (1,75) Borusija Dortmund (4,00) Viljareal (4,20)
21.00: (4,70) Porto (3,90) Mančester Siti (1,80) - MR
21.00: (2,30) Lil (3,40) Betis (3,10) - MR
21.00: (1,60) Real Madrid (4,40) Inter (5,00)
Sreda
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)
18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50)
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama