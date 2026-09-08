Usud poznatih i skupih veterana: Bizarni kiksevi Zomera uništili Briž i otreznili uspavanu Vilu

Dovođenje zvučnih, prekaljenih fudbalskih imena sa oreolom šampiona iz najvećih evropskih klubova često se u teoriji čini kao prečica do uspeha za timove van "liga petica". Ipak, praksa neretko donese surovu realnost u kojoj se umesto starih zasluga plaća ceh padu koncentracije ili biološkom satu. Upravo toj fudbalskoj lekciji svedočila je publika na stadionu Jan Brejdel, gde je Klub Briž ugostio Aston Vilu u okviru prvog kola nove sezone Lige šampiona, a u meču punom bizarnih momenata pred golom domaćih, Brižovi navijači su na teži način naučili šta znači kada se previše oslonite na veliko ime među stativama.

Švajcarski golman Jan Zomer (37), koji je ovog leta stigao u Belgiju kao ogromno pojačanje iz Intera, prešao je put od projektovanog stuba odbrane do apsolutnog tragičara večeri. Na kraju, semafor je pokazivao 3:2 u korist Aston Vile (3:1), ali priča ovog susreta daleko nadilazi same proste brojke. Upravo je Zomer bio centralna figura defanzivnog kolapsa domaćina u prvom poluvremenu, a njegova kardinalna greška kod gola za 1:3 pokazala je sav teret očekivanjima sa kojima se suočavaju veterani na zalasku karijere koji kao slobodni igrači potpišu za klub van onih najjačih liga. Iskustvo i mirnoća koji su ga krasili ranije nestali su kada je neshvatljivo istrčao napred i potpuno promašio procenu leta lopte, ostavljajući Nikolas Džeksona da se praktično prošeta u mrežu.