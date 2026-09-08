(©Reuters)
(©Reuters)

UŽIVO – LIGA ŠAMPIONA: Inter u velikim problemima na Bernabeu

uto. 08.09.26. | 20:48

Pratite uz Mozzart Sport prve utakmice elitnog evropskog fudbala u novoj sezoni...

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

AEK Atina – LASK 1:0 (1:0)
/Marin 21/

Klub Briž – Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Tresoldi 61pen – Mekgin 11, Buendija 22, Džekson 43/

Borusija Dortmund - Viljareal 0:0

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Porto - Mančester Siti 0:0

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Lil - Betis 2:1
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33/

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Real Madrid - Inter 2:0
/Embape 14, Valverde 23/

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