Ceo region gleda ka Atini: Nikolićev prvenac u LŠ! Marinov projektil, Joviću VAR „ukrao“ gol (VIDEO)

Ceo region zagledan je u Atinu. Naravno da ne navijaju svi za AEK, iz različitih pobuda, neki ga baš vole, neki simpatišu, nekima je postao drag zbog uticaja trenera i fudbalera iz naše i država koje nas okružuju i zato svi bacaju pogled ka naselju Nova Filadelfija, u severnom delu glavnog grada Grčke. Deluje da tamo imaju šta da vide, jer Srbin, Mađari, Hrvat, Rumun nadograđuju uspeh iz minule sezone kad su žuto-crni postali prvaci Grčke, a početkom ove su zaslužni za premijerni trijumf u Ligi šampiona. Na otvaranju takmičenja Unija (taj nadimak joj tek sad pristaje, jer su u svlačionici prave Ujedinjene nacije) tukla je LASK i nagovestila da neće biti samo učesnik, nego da će za nešto i da se pita, iako joj je raspored vrlo zahtevan.

Pred Markom Nikolićem tek će biti susreti protiv ala kao što su Mančester Siti, Real, Roma, Galatasaraj ili Borusija iz Dortmunda. Zato je okršaj sa predstavnikom Austrije predstavljao neku vrstu domaćeg zadatka, Englezi bi ga krstili „must-win game“, i Atinjani su taj ispit položili – 1:0.