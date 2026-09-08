Ceo region gleda ka Atini: Nikolićev prvenac u LŠ! Marinov projektil, Joviću VAR „ukrao“ gol (VIDEO)
Vreme čitanja: 11min | uto. 08.09.26. | 20:35
AEK bolji od LASK-a znatno ubedljivije nego što pokazuje rezultat – 1:0
Ceo region zagledan je u Atinu. Naravno da ne navijaju svi za AEK, iz različitih pobuda, neki ga baš vole, neki simpatišu, nekima je postao drag zbog uticaja trenera i fudbalera iz naše i država koje nas okružuju i zato svi bacaju pogled ka naselju Nova Filadelfija, u severnom delu glavnog grada Grčke. Deluje da tamo imaju šta da vide, jer Srbin, Mađari, Hrvat, Rumun nadograđuju uspeh iz minule sezone kad su žuto-crni postali prvaci Grčke, a početkom ove su zaslužni za premijerni trijumf u Ligi šampiona. Na otvaranju takmičenja Unija (taj nadimak joj tek sad pristaje, jer su u svlačionici prave Ujedinjene nacije) tukla je LASK i nagovestila da neće biti samo učesnik, nego da će za nešto i da se pita, iako joj je raspored vrlo zahtevan.
Pred Markom Nikolićem tek će biti susreti protiv ala kao što su Mančester Siti, Real, Roma, Galatasaraj ili Borusija iz Dortmunda. Zato je okršaj sa predstavnikom Austrije predstavljao neku vrstu domaćeg zadatka, Englezi bi ga krstili „must-win game“, i Atinjani su taj ispit položili – 1:0.
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Najviše zahvaljujući uticaju fudbalera sa ovdašnjeg podneblja. Nikolić ih obožava. Zato što su ratnici, imaju petlju, snažan karakter i u stanju su da se podrede interesima tima. A kad je tako, onda je samo pitanje ko će biti protagonista. U utorak uveče palicu je preuzeo Razvan Marin, čiji je hitac sredinom prvog poluvremena usmerio AEK ka pobedi čekanoj dve decenije, koliko je prošlo otkako je u Atini, mada tada na stadionu „Spiros Luis“, pao Milan za prethodni trijumf žuto-crnih u elitnom takmičenju.
Marin je izveo slobodan udarac na tako domišljat način da bi mu i neki majstori, poput Žunjina Pernambukana ili Roberta Karlosa, aplaudirali. Golman Lukas Jungvirt postavio je petoricu u živi zid, još jednom naredio da legne na travu, a taj bedem je reprezentativac Rumunije probio tako što je ispalio đule u bliži ugao 22-godišnjeg čuvara mreže rođenog baš u Lincu i lopta se zarila u rogalj. Tribine su eksplodirale od oduševljenja, Marko Nikolić je podigao ruke uvis, jer je AEK stigao do onoga što je apsolutno zaslužio.
Od početka meča domaćin je „leteo“ terenom. U ranoj fazi susreta Luka Jović je izbio sam pred Jungvirta, ali tada je LASK preživeo. Baš kao i posle stečene prednosti kad je Barnabaš Varga rešio da dribla Bogardea, iako se činilo da je mogao brže da okonča akciju i šutira za 2:0. Zapretio je i Lovro Majer pred kraj prvog dela kad je iz slobodnjaka pucao baš blizu stative, a neposredno pred pauzu Varga je probao glavom... Sve te šanse svedočile su da je AEK bolji, iako je LASK imao trenutke kad je pretio, preko Usora i Langa, ali golman Brinjoli (branio umesto povređenog Strakoše) uspeo je da spreči pogodak.
Gosti su malo bolje počeli drugo poluvreme, zapretili preko Ljubičića (bivšeg člana baš AEK-a), Saša Horvat je imao zicer, međutim, Brinjoli je intervenisao u rukometnom stilu i to su bili znaci upozorenja koje je grčki tim shvatio ozbiljno. Toliko ozbiljno da se razleteo terenom. Pre svega zahvaljujući uticaju bekova, Lazarosa Rote i Stavrosa Piliosa, pa upornog Abubakarija Koite... Srpski napadač je probao da kombinuje upravo sa Koitom, pa je u padu šutirao pored gola, a onda napokon i — pogodio!
Bila je to akcija iz Nikolićevih šema, Koita je poslao loptu u prostor, neumorni Lovro Majer, kao najbolji asistent tima od početka sezone, sjajno je utrčao, centrirao, a Luka Jović demonstrirao atraktivnost i eleganciju, jer mu je telo za tren ostalo u vazduhu i iz tog položaja je pogodio mrežu, taman da razveseli publiku na stadionu „Aja Sofija“, međutim...
Snimak je otkrio istinu — da je prilikom izgradnje akcije Lovro Majer bio u ofsajdu i posle intervencije IZ VAR sobe pogodak Srbina je poništen. Behu to trenuci kad se domaćin pribojavao da ga ne stigne kazna za promašaje, ipak je ovo Liga šampiona i na tom nivou svaki detalj odlučuje, ali je Nikolić mudro priveo utakmicu kraju (sa Mijatom Gaćinovićem i Kervinom Arijagom u nadoknadi na terenu) i posle tri remija sa Lokomotivom u jesen 2020. dočekao trenerski prvenac.
Slatko je, a moglo je da bude još slađe da su u završnici, kad je LASK krenuo napred (i imao izvanrednu priluku za izjednačenje preko Saše Kalajdžića), sjajne situacije iz kontri u drugi pogodak iskoristili rezervista Zini ili Koita.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina – LASK 1:0 (1:0)
/Marin 21
Klub Briž – Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Tresoldi 61pen – Mekgin 11, Buendija 22, Džekson 43/
21.00: (1,75) Borusija Dortmund (4,00) Viljareal (4,20)
21.00: (4,70) Porto (3,90) Mančester Siti (1,80) - MR
21.00: (2,30) Lil (3,40) Betis (3,10) - MR
21.00: (1,60) Real Madrid (4,40) Inter (5,00)
Sreda
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)
18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50)
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama