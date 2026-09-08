Ode Barcokasov čovek zadatka: Larencakis se seli u AEK

Na direktno pitanje o najnovijim kadrovskim promenama i filozofiji koja stoji iza rekonstrukcije tima, 61-godišnji stručnjak je izričito potvrdio Larencakisov odlazak, detaljnije objašnjavajući te korenite promene.

Ova Barcokasova objava zvanično stavlja tačku na Larencakisov šestogodišnji boravak u Pireju. On se sada intenzivno povezuje sa povratkom u dobro poznatu sredinu, pošto je postigao usmeni dogovor sa AEK-om, za koji je igrao od 2016. do 2019. godine i osvojio nekoliko trofeja, uključujući FIBA Ligu šampiona 2018. Njegovi zastupnici trenutno rešavaju poslednje tehničke detalje kako bi zvanično raskinuli preostali ugovor sa crveno-belima, čime se otvara put za njegov povratak u redove AEK-a sa kojim će potpisati dvogodišnji ugovor uz opciju produženja na još jednu godinu.

Tokom boravka u Olimpijakosu, Larencakis se afirmisao kao pouzdan igrač zadatka. Odlazi u velikom stilu, jer se prošle sezone okitio titulom Evrolige.