Ode Barcokasov čovek zadatka: Larencakis se seli u AEK
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Vreme čitanja: 1min | uto. 08.09.26. | 20:51
Grčki bek dolazi u tim Dragana Šakote
Glavni trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas potvrdio je da Janulis Larencakis neće nastaviti karijeru u Pireju.
U opširnom intervjuu za Eurohoops uoči zvaničnog "medija deja" pred početak sezone, iskusni strateg se osvrnuo na promene u svom sastavu. Barcokas je objasnio da je 32-godišnji bek izostavljen iz rostera zbog rekonstrukcije ekipe.
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Na direktno pitanje o najnovijim kadrovskim promenama i filozofiji koja stoji iza rekonstrukcije tima, 61-godišnji stručnjak je izričito potvrdio Larencakisov odlazak, detaljnije objašnjavajući te korenite promene.
Ova Barcokasova objava zvanično stavlja tačku na Larencakisov šestogodišnji boravak u Pireju. On se sada intenzivno povezuje sa povratkom u dobro poznatu sredinu, pošto je postigao usmeni dogovor sa AEK-om, za koji je igrao od 2016. do 2019. godine i osvojio nekoliko trofeja, uključujući FIBA Ligu šampiona 2018. Njegovi zastupnici trenutno rešavaju poslednje tehničke detalje kako bi zvanično raskinuli preostali ugovor sa crveno-belima, čime se otvara put za njegov povratak u redove AEK-a sa kojim će potpisati dvogodišnji ugovor uz opciju produženja na još jednu godinu.
Tokom boravka u Olimpijakosu, Larencakis se afirmisao kao pouzdan igrač zadatka. Odlazi u velikom stilu, jer se prošle sezone okitio titulom Evrolige.