UŽIVO: Engleska - Francuska: Kejn na klupi, Šerki od početka za Trikolore

MUNDIJAL, MEČ ZA TREĆE MESTO

Engleska - Francuska

Stadion: Hard Rok (Majami)

Sudija: Hesus Valencuela

Francuska (4-2-3-1): Menjan - Gusto, Konate, Lakroa, Ernandez - Zair Emeri, Rabio - Olis, Šerki, Due - Embape

Engleska (4-2-3-1): Henderson - Kvansa, Konsa, Gei, Spens - Rajs, Rodžers - Saka, Eze, Rašford - Toni