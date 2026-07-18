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UŽIVO: Engleska - Francuska: Kejn na klupi, Šerki od početka za Trikolore
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sub. 18.07.26. | 21:47
Pratite na Mozzart Sportu dešavanja sa meča za treće mesto
MUNDIJAL, MEČ ZA TREĆE MESTO
Engleska - Francuska
Stadion: Hard Rok (Majami)
Sudija: Hesus Valencuela
Francuska (4-2-3-1): Menjan - Gusto, Konate, Lakroa, Ernandez - Zair Emeri, Rabio - Olis, Šerki, Due - Embape
Engleska (4-2-3-1): Henderson - Kvansa, Konsa, Gei, Spens - Rajs, Rodžers - Saka, Eze, Rašford - Toni
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