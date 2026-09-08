(©Reuters)
UŽIVO – LIGA ŠAMPIONA: Joviću poništen gol! Imamo sastave Reala i Intera (VIDEO)
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uto. 08.09.26. | 19:55
Pratite uz Mozzart Sport prve utakmice elitnog evropskog fudbala u novoj sezoni...
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
AEK Atina – LASK 1:0
/Marin 21/
Klub Briž – Aston Vila 2:3
/Vetlesen 19, Tresoldi 61pen – Mekgin 11, Buendija 22, Džekson 43/
21.00: (1,75) Borusija Dortmund (4,00) Viljareal (4,20)
21.00: (4,70) Porto (3,90) Mančester Siti (1,80)
21.00: (2,30) Lil (3,40) Betis (3,10)
21.00: (1,60) Real Madrid (4,40) Inter (5,00)
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