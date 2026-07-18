(©Starsport)
(©Starsport)

UŽIVO: Zemun – Partizan 1:1, Petrović kažnjava crno-bele!

sub. 18.07.26. | 19:00

Pratite sa nama meč u Ubu

ZEMUN – PARTIZAN 1:1 (0:1)
/Petrović 57 - Aleksić 19/

Stadion: Dragan Džajić u Ubu
Sudija: Stanko Ostraćanin

ZEMUN (4-3-3): Živković – Parađina, Bakić, Ostojić, Kadijević – Jokić (od 46. Miladinović), Ilić, Petrović – Kalat, Tabaković, Belaković.

PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Đurđević, Mitrović, Samson – Zeković, Aleksić, Vukotić – Sek, Kojzek, Trifunović.

KVOTE UŽIVO!!!

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