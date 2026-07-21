Vanja Drkušić skreće za Tursku, tiho se pominje i Lacio
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Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 17:12
Bivši štoper Crvene zvezde mogao bi da promeni klub u letnjem prelaznom roku
Prethodna sezona u Zenitu iz Sankt Peterburga je bilo više nego korektna. Bio je Vanja Drkušić važan deo rotacije šampiona Rusije, stigao do odigra 33 utakmice u svim takmičenjima.
Međutim, dolazak Kolumbijca Kevina Andradea iz Baltike mogao bi potencijalno da utiče na status nekadašđnjeg štopera Crvene zvezde. Jer pored Andradea za mesto u centralnom delu odbrane Zenita još apliciraju Nino, Divaev, i Kazahstanac Alip.
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Mnogo opcija, tako da bi Vanja Drkušić u letnjem prelaznom roku mogao da promeni klub. Prema pisanju lokalnih turskih medija Kodžeali je vrlo zainteresovan za Drkušića. Turci su već kontaktirali Zenit u nameri da se raspitaju o uslovima transfera. Kodžaeli ima nameru da pozajmi Drkušića i dogovori se o potencijalnom otkupu narednog leta. Kao zainteresovani klub za Vanju Drkušića tiho se pominje i Lacio.