Vanja Drkušić skreće za Tursku, tiho se pominje i Lacio

Prethodna sezona u Zenitu iz Sankt Peterburga je bilo više nego korektna. Bio je Vanja Drkušić važan deo rotacije šampiona Rusije, stigao do odigra 33 utakmice u svim takmičenjima.

Međutim, dolazak Kolumbijca Kevina Andradea iz Baltike mogao bi potencijalno da utiče na status nekadašđnjeg štopera Crvene zvezde. Jer pored Andradea za mesto u centralnom delu odbrane Zenita još apliciraju Nino, Divaev, i Kazahstanac Alip.