Pokuševski otišao iz Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 18:28
Povremeni srpski reprezentativac karijeru najverovatnije nastavlja u Grčkoj
Došao je kraj, sada i definitivno – Aleksej Pokuševski više nije košarkaš Partizan Mozzart Beta. Crno-beli i povremeni reprezentativac Srbije postigli su dogovor o sporazumnom raskidu saradnje, tako da je nekadašnji NBA košarkaš slobodan u izboru nove sredine. To je zvanično potvrdio i klub.
Podsećamo, Aleksej Pokuševski dobio je grčki pasoš i vodi se kao državljanin te zemlje, tako da će najverovatnije karijeru nastaviti tamo. Konkretno se pominjao PAOK, što je trenutno najrealnija opcija, da zaigra pod trenerskom palicom Andree Trinkijerija.
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Interesovanja iz Grčke postoje, a trenutno je najrealnije da ostane u crno-belom dresu, samo da on bude onaj solunski posle beogradskog. Računaće se kao domaći igrač i to ga je učinilo jednom od najtraženijih meta na tržištu u jednoj od najjačih košarkaških liga Evrope.
Pisali smo već da Partizan Mozzart Bet ima timsku opciju da raskine ugovor sa krilnim igračem, što se sada i završilo konačno, pa će karijeru nastaviti van glavnog grada Srbije posle dve godine. Nije imao neku preteranu ulogu protekle sezone, pošto je odigrao 27 utakmica i prosečno beležio 3,7 poena, 2,1 skok i 0,5 asistencija za devet minuta na parketu, uz 54,2 odsto šuta za dva poena i 30 odsto uspešnosti van linije 6,75.
Srpski košarkaš je 2020. godine izabran kao 17. pik na NBA draftu od strane Minesote, Pokuševski je proveo četiri godine "preko bare" braneći boje Oklahome i Šarlota, da bi se potom vratio u evropsku košarku, gde je došao u voljeni klub.
Od naredne sezone treba ga očekivati u Evrokupu, samo je pitanje kada će definitivno potpisati za PAOK, osim ako ne dođe do velikog iznenađenja.