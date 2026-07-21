Štoper Radnika pred transferom, može da bira između Nemačke, Belgije i Austrije

Dobri rezultati Radnika u prošloj sezoni nisu prošli nezapaženo ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu. Što je mač sa dve oštrice, jer tim iz Surdulice bi tokom prelaznog roka mogao da ostane bez dvojice važnih igrača, i to dvojice defanzivaca.

Na ceni je kapiten Mateja Gašić, ali je pažnju na sebe skrenuo i Sandro Tremule, koji je po svemu sudeći pred odlaskom iz Radnika. Kako javlja belgijski insajder Saša Tavoijeri, za reprezentativca Madagaskara interesuju se klubovi iz Nemačke, Austrije i Belgije, ozbiljno zagrejani da angažuju 26-godišnjeg centralnog defanzivca.