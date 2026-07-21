Štoper Radnika pred transferom, može da bira između Nemačke, Belgije i Austrije
Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 18:17
Sandro Tremule na ceni
Dobri rezultati Radnika u prošloj sezoni nisu prošli nezapaženo ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu. Što je mač sa dve oštrice, jer tim iz Surdulice bi tokom prelaznog roka mogao da ostane bez dvojice važnih igrača, i to dvojice defanzivaca.
Na ceni je kapiten Mateja Gašić, ali je pažnju na sebe skrenuo i Sandro Tremule, koji je po svemu sudeći pred odlaskom iz Radnika. Kako javlja belgijski insajder Saša Tavoijeri, za reprezentativca Madagaskara interesuju se klubovi iz Nemačke, Austrije i Belgije, ozbiljno zagrejani da angažuju 26-godišnjeg centralnog defanzivca.
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Reč je o bečkom Rapidu, Karlsrueu i Kortrajku, s tim da nisu svi klubovi podjednako blizu Radnikovog defanzivca. Kortrajk je tek kontaktirao Tremulea kako bi se raspitao da li je otvoren za povratak u belgijski fudbal gde je ranije nastupao za Seren, dok su austrijski bundesligaš i nemački drugoligaš u odmakloj fazi pregovora sa 26-godišnjim igračem oko ličnih uslova.
Koliko bi Radnik mogao da zaradi pomenuti izvor ne navodi, s tim da će napraviti profit koliko god novca dobio budući da je Tremulea doveo prošlog leta kao slobodnog igrača., šest meseci pošto se rastao sa Araratom iz Jerevana. Ranije je igrao još za francuske niželigaše Kre, Narbon, Van, Set 34…
Za Radnik je u prošloj sezoni odigrao 33 utakmice i postigao jedan gol.