Šaras zapeo za Gudurića, ali...

Takve informacije izazvale su pažnju i zbog činjenice da je Gudurić tek prošlog leta stigao u Olimpiju Milano, sa kojom ima važeći ugovor do leta 2028. Zbog toga se eventualni transfer u ovom trenutku čini prilično komplikovanim, a za sada nema naznaka da su pregovori zaista započeli. Konkretno ne znamo ništa, ali znamo da postoji želja i primamljiva ponuda za povratak kući, ako se tako može reći. Prva sezona iskusnog beka u dresu italijanskog velikana nije protekla onako kako su mnogi očekivali. Gudurić je imao periode veoma dobrih partija, ali nije uspeo da održi kontinuitet tokom cele sezone, pa je često bio na meti kritika zbog toplo-hladno izdanja.

Ipak, interesovanje Fenerbahčea, bilo da je konkretno ili samo na nivou razmišljanja, nije iznenađenje. Gudurić je upravo u Istanbulu odigrao neke od najboljih sezona karijere, a sa turskim klubom osvojio je i titulu prvaka Evrope, zbog čega i dalje uživa veliko poštovanje među navijačima i u klupskim strukturama. Vole ga navijači, voli ga Šaras, voli i on Istanbul... E, sad, hoće li ga Manekeni pustiti da se vrati u Tursku, pitanje je.

Za sada, sve ostaje na nivou medijskih spekulacija, kako prenosi "Backdoorpodcast", koji zna da isporuči stopostotno tačne informacije. Gudurić je i dalje igrač Olimpije Milano i očekuje se da naredne sezone dobije priliku da potvrdi kvalitet zbog kojeg je prošlog leta stigao kao jedno od najvećih pojačanja italijanskog šampiona. Veruju u gradu mode u njega, tako da će morati baš nešto da se odradi spektakularno kako bi otišao.

Prošle sezone, beležio je u Evroligi u proseku 9,9 poena, 2,7 skokova i 3,7 asistencija po meču. Igrao je 22 minuta, uglavnom sa klupe, pošto je počeo deset od 35 mečeva.