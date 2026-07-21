Železničar iskoristio džokera, odložen meč u Kragujevcu

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Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 18:40
Pančevci zatražili pomeranje zbog meča sa Bragom
Godinama unazad početak sezone u Mozzart Bet Superligi donosi i odlaganje utakmica za klubove koji igraju na evropskoj sceni, pa ni ovo leto nije izuzetak.
Iako su svi očekivali da će Crvena zvezda i Vojvodina pomeriti svoj derbi koji će se igrati u nedelju na Marakani, to se nije dogodilo, već je do odlaganja došlo u Kragujevcu. Na zahtev Železničara.
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Klub iz Pančeva je iskoristio džokera da može da pomeri jedan prvenstveni meč dok igra na međunarodnoj sceni, tako da je od njega stigao zvaničan zahtev, a direktor takmičenja Aleksandar Pivić odobrio, da se utakmica na Čika Dači, zakazana za nedelju, odloži za neki drugi termin.
U neku ruku očekivan zahtev, jer Železničar u sredu igra sa Bragom u 2. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, a onda ga čeka put do Portugalije na revanš sledeće nedelje.
Utakmica u Kragujevcu je trebalo da se igra pred praznim tribinama, jer je Radnički kažnjen zbog navijačkih incidenata na kraju poslednjeg kola minule sezone.