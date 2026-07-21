Železničar iskoristio džokera, odložen meč u Kragujevcu

Godinama unazad početak sezone u Mozzart Bet Superligi donosi i odlaganje utakmica za klubove koji igraju na evropskoj sceni, pa ni ovo leto nije izuzetak.

Iako su svi očekivali da će Crvena zvezda i Vojvodina pomeriti svoj derbi koji će se igrati u nedelju na Marakani, to se nije dogodilo, već je do odlaganja došlo u Kragujevcu. Na zahtev Železničara.