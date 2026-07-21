Koković pred Bragu: Ne gajim iluzije, ovo mi je najveći protivnik u karijeri

Železničaru ne treba veće upozorenje od toga, a u obriz treba uzeti činjenicu da Braga u deset duela protiv srspkih timova ima šest pobeda, tri remija i samo jedan poraz. “ Sutra nam u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije dolazi predstavnik Portugala, sigurno jedne od najvećih fudbalskih nacija u Evropi. Rečeno je sve u uvodu pred ovu utakmicu o tome o kako kvalitetnoj ekipi se radi. Ekipa koja je igrala polufinale Lige Evrope pre nekoliko meseci sačuvala je kostur tima. Sigurno su kvalitetniji nego što su bili prošle godine, tako da ne bih puno trošio reči o njima i njihovom kvalitetu. Klub sa istorijom, klub sa tradicijom i, kao što sam već napomenuo, nama je pre svega čast i zadovoljstvo da smo kao mali klub uopšte u istom takmičenju sa njima. Stvarno smo svi jako uzbuđeni i jedva čekamo da počne utakmica”, rekao je Radomir Koković na konfrenciji za novinare.

U sadašnjoj ekipi Železničara jedini čovek koji ima iskustvo igranja evropskih utakmica je kapiten Zoran Popović. Ostalima će meč protiv portugalskog predstavnika biti debitantski u Evropi.

“Pokušaćemo da reprezentujemo svoj klub na najbolji mogući način. Da probamo da pokažemo stil koji nas je krasio u prošloj sezoni u kojoj smo izborili Evropu. Ostaćemo dosledni sebi i svom identitetu i pokušaćemo da demonstriramo stvari koje radimo i u domaćem šampionatu — naravno, u meri u kojoj to protivnik bude dozvolio. Ne gajim iluziju da ćemo biti u punoj kontroli u nekim dugim intervalima u toku utakmice, ali sigurno postoji prostor da se u određenim fazama nametnemo. Ponavljam, želimo da ostanemo privrženi svom stilu, da radimo stvari koje treniramo i spremamo za utakmicu, i na kraju dana da dostojno reprezentujemo srpski fudbal, jer nije mala stvar da vam takav protivnik dolazi u goste”.

Bez obzira na jačinu rivala, Koković smatra da sama činjenica što se igra protiv tima koji redovno igra kontinentalna takmičenja dovoljna da ekipa bude ekstra motivisana.

“Što se motivacije tiče, najmanje ću energije potrošiti na motivaciju svojih igrača. Prosto, tako atraktivan protivnik ne zahteva neki poseban pristup van okvira sa moje strane. Mojim igračima neće biti potrebna ekstremna motivacija koja dolazi od stručnog štaba. Najmanje sam se bavio motivacijom, a više psihološkom pripremom utakmice jer je, osim našeg kapitena Popa, svim igračima ovo prvi nastup u evropskoj utakmici. To će generalno biti najznačajnije. Verujem da će igrači biti motivisani imenom protivnika i značenjem ove utakmice. Nadam se da ćemo ispuniti stadion — ako to ne bude slučaj protiv Brage, ne znam kada će biti. Očekujem podršku Pančevaca sutra i pun stadion”.

Trener Železničara je potom opisao šta je to što Bragu čini najtežim mogućim protivnikom za srpskog predstavnika.

“Definitivno nisu da ih poželiš za rivala. Podeliću i to da sam pred sam žreb, čak i pre nego što su podgrupe izvučene, rekao: "Samo ne Bragu", jer igraju jako specifično. Ekstremno su agresivni, igraju individualno čovek na čoveka po celom terenu, sposobni su i jako je teško ostvariti prednost kroz stvari koje se tiču pozicione igre ili sistema. Zato se treba više oslanjati na individualni kvalitet, a to je teško jer nasuprot imamo ekipu koja je kvalitetnija od nas. Jako nezgodan protivnik, ofanzivno imaju visok nivo kvaliteta pozicione igre. Baza im je 3+2, dosta su fluidni, tečni i direktni kada treba. Prave veliki “overload” kada kreću u inicijalnu “build-up” izgradnju napada iz zadnje linije — tu imaju osam do devet igrača, spuštaju sve žive i prave pritisak. Pokušavaju da kreiraju prostor iza naših leđa, tako da je ovo sigurno jako zahtevna utakmica za moje igrače, a za mene pogotovo. Mislim da je ovo najzahtevniji protivnik kog sam spremao u karijeri. Radujem se da vidim to što smo pripremili i koliko će to sutra imati smisla”.

Mladi šef struke često priča o tome kako ekipa treba da ostane dosledna sebi, ali protiv ovakvog rivala, to će biti – ekstremno zahtevno.

“Biće ekstremno teško. Nećemo biti u situaciji da imamo kontrolu u meri u kojoj želimo i u kojoj je to zastupljeno u našem šampionatu, ali nećemo odustajati od naše ideje. Pokušaćemo da budemo hrabri i da igramo iz zadnje linije, kao što uvek radimo. Naravno, to neće biti moguće u velikoj meri, ali meni je jako značajno da vidim da moj tim sutra ima jasnu ideju i da ni u jednom trenutku ne odstupa od vrednosti koje su zastupljene u našem modelu igre”.

Ono što može da da se navede kao pozitivno – većina igrača je spremna za najveći izazov u karijeri-

“Zdravstveni bilten je povoljan, manje-više mogu da računam na sve igrače. Otežavajuća okolnost je činjenica da nam se nekoliko igrača koji su projektovani starteri kasnije priključilo. Nisu dovoljno fit i spremni da počnu utakmicu, tako da je zdravstveni bilten dobar, ali stanje određenih igrača nije na sto posto, pa ćemo videti kakvu će minutažu imati”, smatra Koković.