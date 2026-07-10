Veliki problemi pred okršaj sa Norveškom: Ko će na Halanda kad ne može Gei? Rajs u izolaciji

Tuhel se još nada, mada Gei danas nije trenirao sa saigračima, pa selektor priprema i alternativno rešenje sa Denom Burnom u poslednjoj liniji. Burn je bio izvanredan u poslednjih 15 minuta protiv Meksika. Mada će mu protiv Halanda posao biti mnogo teži.

Nije to ni jedini problem Engleske. Deklan Rajs je izolovan od ekipe, pošto se po povratku iz Meksika požalio na stomačne probleme. Drugi igrači srećom su izbegli gastrološki metak. Lekarski tim Gordog Albiona nada se da će i Rajsa oporaviti do sutra.

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Situacija nije tako jasna oko desnog beka Risa Džejmsa: on želi i misli da može, ali, takođe zbog zadnje lože, nije igrao još od drugog kola grupne faze protiv Gane, ima tome već više od dve nedelje. Stručni štab se plaši da bi mogao da obnovi povredu i propusti ostatak turnira.

Džerel Kvansa svakako neće biti u timu, pošto je protiv Meksika dobio crveni karton zbog starta nad Hezusom Galjardom. Đani Infantino prema Englezima nije bio tako milostiv kao prema Amerikancima kada ga je zvao lično Donald Tramp i Kvansa je suspendovan na dve utakmice.

SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)

/Embape 60, Dembele 66/

Petak

21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)

Subota

23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)

Nedelja

03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)

***kvote su podložne promenama