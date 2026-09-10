Vlahoviću izrečena kazna, Bešiktaš opleo po novinaru: On je plaćeni ubica intelekta zrna peska

Bešiktaš u svom saopštenju nije toliko branio sam Vlahovićev postupak, koliko je napao sistem i način na koji mediji kontrolišu odluke saveza. Ono što je prelilo čašu jeste činjenica da je Tahir Kum na svom profilu objavio tačnu odluku o kazni 1 sat i 40 minuta pre nego što je Savez zvanično obavestio klub. Bešiktaš ovo vidi kao direktan dokaz da novinar radi u dosluhu sa ljudima unutar fudbalskog saveza i da oni svesno kontrolišu informacije kako bi naneli štetu klubu.

Obaveštenje Bešiktaša glasi:

"Takozvani novinar, a zapravo plaćeni ubica po imenu Tahir Kum, počinio je krivično delo tako što je na svom nalogu na društvenim mrežama objavio da je naš fudbaler Dušan Vlahović kažnjen jednom utakmicom suspenzije od strane Profesionalne fudbalske disciplinske komisije, i to 1 sat i 40 minuta pre nego što je obaveštenje stiglo zvaničnim kanalima. Ovaj pojedinac, koji izvršava šta god požele oni koji vuku njegove konce, otvoreno je targetirao našeg fudbalera Dušana Vlahovića kako bi bio kažnjen, kako na medijskoj kući u kojoj radi, tako i na svom nalogu na društvenim mrežama.

Naš prvi fudbalski tim posluje pod okriljem našeg akcionarskog društva čijim se akcijama trguje na berzi. Neprijatelj Bešiktaša, Tahir Kum, svojim postom objavljenim sa namerom da naškodi našem klubu, doveo je i naše investitore koji poseduju akcije kompanije "Beşiktaş Football Inc." u rizik od finansijskog gubitka. Nadamo se da su organizacije koje ovom Tahiru Kumu, koji sa intelektom na nivou jednog zrna peska ne bi mogao ni prašinu da skine sa stene kao što je Bešiktaš, omogućavaju da deli svoje prljave ideje sa javnošću, sada shvatile da je ova osoba počinila krivično delo.

U cilju zaštite prava našeg kluba, našeg fudbalera Dušana Vlahovića i naših investitora, pokrenute su pravne inicijative kako bi ova sramota za novinarstvo, Tahir Kum, odgovarao pred sudom".

Ovim otvorenim ratom protiv uticajnog novinara, istanbulski crno-beli su jasno stavili do znanja da neće tolerisati klupske sabotaže, niti dozvoliti da vansportske igre utiču na ekipu i njihovu novu prvu zvezdu. Iako će reprezentativac Srbije morati da odradi meč pauze i uplati novac u kasu Saveza, čitav slučaj je prerastao okvire samog terena. Bešiktaš je svojim agresivnim pravnim i medijskim odgovorom poslao poruku fudbalskoj javnosti u Turskoj da je spreman da ide do samog kraja, pa će ovaj skandalozni sukob svoj konačni epilog umesto na zelenom tepihu dobiti pred nadležnim sudskim organima.