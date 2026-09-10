Rijera ovog puta zadovoljan: Nedostajali samo završni detalji

Posle derbija, kada je njegov tim pobedio – Albert Rijera nije bio zadovoljan. Večeras kada je na jugu Srbije njegov tim stigao do prvog kiksa – pohvalio je igrače.

Španski strunjak na klupi Crvene zvezde rekao je u izjavi za televiziju Arena Sport da je njegovom timu nedostjao samo pogodak da utisak bude potpun.

“Nedostajao je samo gol. Nisam uvek zadovoljan kada pobedimo, ali sam sada zadovoljan načinom na koji smo igrali i delili loptu. Držali smo loptu, protivnik je šutnuo jednom, sa 30 metara. Kreirali smo šanse, ali trebalo je da kreiramo više, nedostajao je gol. Poslednje dodavanje, centaršutevi... Sve je to moralo bolje. Da smo imali bolju asistenciju, bilo bi bolje. Jednostavno, to je fudbal. Zadovoljan sam koliko su se momci trudili, ali su nedostajali završni detalji, tu nismo bili savršeni”, poručio je Rijera.