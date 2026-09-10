Dvajt ne odustaje: Hauard stiže u Evropu – i to u Gruziju

Konačno je Dvajt Hauard stigao u Evropu. Pričalo se dugo o tome da li će nekadašnji nabolji centar NBA lige nekada kročiti na Stari kontinent i obući dres nekog evropskog kluba i sada je košarkaški globtroter odlučio da je došlo vreme i za to. Međutim, nije ono čemu su se svi nadali. Očekivali su ga u Evroligi ili Evrokupu, možda nekom timu FIBA Lige šampiona, ali je 40-godišnji košarkaš odlučio da ode – u Gruziju.

Pravo niotkuda, potpisao je za ekipu Blek Fortres iz Tbilisija i od početka oktobra će igrati u Gruziji. Posle Tajvana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i BIG3 lige gde se igra košarka 3x3, samo na američki način, eto ga u Evropi. Ne može da se kaže baš da je Gruzija egzotika, ali svakako zanimljiv izbor novog kluba za popularnog Supermena.