Dvajt ne odustaje: Hauard stiže u Evropu – i to u Gruziju
Vreme čitanja: 4min | čet. 10.09.26. | 21:13
Neobičan izbor nekada najboljeg centra NBA lige
Konačno je Dvajt Hauard stigao u Evropu. Pričalo se dugo o tome da li će nekadašnji nabolji centar NBA lige nekada kročiti na Stari kontinent i obući dres nekog evropskog kluba i sada je košarkaški globtroter odlučio da je došlo vreme i za to. Međutim, nije ono čemu su se svi nadali. Očekivali su ga u Evroligi ili Evrokupu, možda nekom timu FIBA Lige šampiona, ali je 40-godišnji košarkaš odlučio da ode – u Gruziju.
Pravo niotkuda, potpisao je za ekipu Blek Fortres iz Tbilisija i od početka oktobra će igrati u Gruziji. Posle Tajvana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i BIG3 lige gde se igra košarka 3x3, samo na američki način, eto ga u Evropi. Ne može da se kaže baš da je Gruzija egzotika, ali svakako zanimljiv izbor novog kluba za popularnog Supermena.
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Nekadašnji prvi pik na draftu, trostruki defanzivni igrač godine, bivši Ol star i generalno jedan od najboljih centara polovine prve i polovine druge decenije ovog veka, saopštio je na društvenim mrežama da karijeru nastavlja u timu iz Tbilisija i ima tu malo i forice koju je što se tiče ovog potpisa. Dvajt Hauard rođen je američkoj saveznoj državi Džordžija, koja se piše na engleskom isto kao Gruzija, pa je izgleda tako odabrao novu destinaciju.
Ne zna se ni na koliko je potpisao ugovor sa gruzijskim timom, ni kolika će mu biti plata, pošto od svega samo znamo šta je Dvajt napisao na društvenim mrežama. Najavio je dolazak i da će igrati od oktobra, a eto koliko mu se i dalje igra košarka, kada ide u nepoznati tim iz Gruzije. Nepoznat za većinu ljubitelja košarke.
Cilj mu je uvek da se vrati u NBA ligu, ali jasno je odavno da su ta vrata zatvorena.
Makar uživa i dalje u košarci i zabavi koju mu sve ovo donosi.