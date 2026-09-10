Tvrđava u visinama Kita gde domaćin ne prašta

Kod kuće je priča ipak drugačija. Deset uzastopnih utakmica bez poraza na sopstvenom terenu predstavljaju ozbiljno upozorenje za Flamengo i razlog zbog kojeg bi svaki pokušaj da se Brazilci unapred proglase favoritom trebalo uzeti sa rezervom. Karlos Gonzales predstavlja jednu od najvažnijih napadačkih figura, dok se među igračima koji su u poslednje vreme dobijali značajnu ulogu izdvajaju i Đorkaef Reasko i Matijas Pereljo.

02.30: (2,65) Independijente Del Valje (2,90) Flamengo (2,80)

Flamengo, sa druge strane, ne dolazi u Ekvador da bi samo pokušao da preživi. U poslednjih 20 utakmica upisao je 13 pobeda, pet remija i svega dva poraza, a posebno ohrabruje trenutna serija. Tri vezane pobede protiv Rema, Mirasola i Botafoga ostvarene su bez primljenog gola. Defanzivna sigurnost tako postaje jedan od glavnih aduta brazilskog tima pred gostovanje na kojem će biti neophodno izdržati periode pritiska i istovremeno sačuvati dovoljno energije za udar na protivničku odbranu.

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U napadu Flamengo ima širok izbor rešenja. Pedro, Samuel Lino, Đorđijan De Araskaeta, Horhe Karaskal i Lukas Paketa mogu da budu opasni na različite načine, što ekipu oslobađa zavisnosti od jednog igrača i daje joj mogućnost da napada iz više zona. Ipak, Leonardo Žardim neće imati kompletan kadar. Zbog izostanaka nisu na raspolaganju Loran, Everton Sebolinja, Everton Araužo i Aleks Sandro, dok se u konkurenciju vraća Gonzalo Plata, što predstavlja važan dodatak pred jedan od najzahtevnijih mečeva u ovoj fazi takmičenja.

Ni međusobni susreti ne nude mnogo razloga da se jedna strana izdvoji. Od 2020. godine dva kluba sastala su se šest puta, a oba imaju po dve pobede uz dva remija. Flamengo je postigao pet golova, Del Valje šest. Bilo je svega, od ubedljivih pobeda 5:0 i 4:0, do dva remija bez golova i minimalnih trijumfa oba tima. Istorija, dakle, ne daje pouzdan odgovor na pitanje koliko golova možemo očekivati, ali jasno pokazuje koliko ova dva kluba umeju da budu nepredvidiva kada se nađu jedan preko puta drugog.

Zbog toga se ključ utakmice možda ne nalazi u pitanju ko je kvalitetniji, već ko će bolje iskoristiti ono što mu protivnik ponudi. Del Valje ima prednost domaćeg terena, ambijent, surovu klimu velikih visina i kontinuitet rezultata koji je teško ignorisati, ali činjenica da je primio gol na pet uzastopnih utakmica može da bude prostor koji će Flamengo pokušati da napadne. Brazilci, zauzvrat, imaju odbranu koja trenutno deluje čvrsto i organizovano, ali će morati da pronađu način da izdrže pritisak ekipe koja na svom terenu već dugo ne zna za poraz.

Sve zajedno upućuje na utakmicu u kojoj bi margine mogle da budu veoma male. Flamengo deluje dovoljno stabilno da izbegne scenario u kojem bi domaćin potpuno preuzeo kontrolu, dok Independijente del Valje ima dovoljno kvaliteta i samopouzdanja da ozbiljno ugrozi gol Brazilaca. Duel ima potencijal da donese golove na obe strane, ali mnogo više miriše na neizvesnu borbu u kojoj bi jedan detalj, jedan prekid ili jedan trenutak inspiracije mogao da odluči ko će veći kapital poneti sa sobom u revanš meč na legendarnoj Marakani.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA LIBERATADORES – ČETVRTFINALE (PRVI MEČEVI)

Sreda

Fluminense – Platense 2:0 (2:0)

/Nonato 21, Hulk 31/

Palmeiras - LDU Kito 1:0 (1:0)

/Ži 26/

Četvrtak

Estudijantes - Korintijans 1:1 (1:0)

/Kastro 4 - Kajo Sesar 49/

Petak

02.30: (2,65) Independijente Del Valje (2,90) Flamengo (2,80) MOZZART RELAX

***kvote su podložni promenama