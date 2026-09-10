Oslobodite Lorenza Brauna

Ima još dobre košarke sigurno u rukama iskusnog plejmejkera, koji je poslednji put igrao za Olimpiju Milano 22. januara u Evroligi, kada je italijanska ekipa poražena od Žalgirisa. Tada je za sedam minuta imao tek dva skoka i asistenciju i od tada više nije igrao. Sklonjen je iz tima, niti je igrao u elitnom takmičenju, niti u domaćem prvenstvu i Kupu Italije, a iako se pričalo da bi mogao da ode, nikako ni do toga nije došlo.

Ukupno je odigrao samo 12 utakmica prošle sezone u Evroligi na limitiranoj minutaži, gde je beležio 5,8 poena, 2,7 asistencija i 1,6 skokova u proseku. Možda bi nekoj ekipi bio od pomoći, samo da se vidi šta će na kraju Olimpija odlučiti.

Jasno je da do rastanka mora da dođe jer niti je realno da presedi celu sezonu, niti odgovara milanskom timu da sedi i da prima platu, pa sada treba da se nađe rešenje. Da li će raskinuti ugovor sporazumno, da li će mu isplatiti platu do kraja i pustiti ga da ide, možda nađu nekog ko hoće da preuzme njegovog ugovor... Nešto mora.

Sezona se bliži, a Lorenzo ostaje "talac" u Milanu.