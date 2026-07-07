Tre Fjori napada Larn i veruje da može do okršaja sa Zvezdom
Vreme čitanja: 7min | uto. 07.07.26. | 11:55
Šampion San Marina u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona igra sa ekipom iz Severne Irske (20.30)
Leto je uveliko i došao je red da krenu i kvalifikacije za novi ciklus takmičenja u Ligi šampiona. Kako to obično biva, startuju one ekipe sa najmanjim koeficijentima na listi UEFA, ali nema sumnje da će i u ovoj grupi mečeva biti nekoliko zaista interesantnih.
Ljubitelje fudbala u Srbiji svakako najviše zanima ko će biti protivnik srpskog šampiona Crvene zvezde u drugom kolu kvalifikacija, a odluku o tome doneće u dvomeču u narednih nedelju dana šampion San Marina, Tre Fjori i prvak Severne Irske, ekipa Larna.
Izabrane vesti
Domaćin prvog meča je Tre Fjori, a igraće se na Olimnpijskom stadionu u San Marinu kapaciteta 6.664 mesta. Inače, Tre Fjori igra na stadionu sa svega 1.000 mesta koji ne zadovoljava kriterijume UEFA, pa će zato morati da igraju na drugom terenu.
Tre Fjori je po deveti put osvojio titulu šampiona San Marina, ujedno i prvu od 2020. Reč je o klubu koji je takođe igrao i finale nacionalnog kupa (poraženi od La Fjorite sa 3:1) i koji je faktički prvi klub iz San Marina koji je prošao u narednu rundu kvalifikacija nekog takmičenja pod okriljem UEFA, pre osam godina.
20.30: (7,50) Tre Fjori (4,60) Larn (1,42)
Bez obzira na to, reč je svakako o ekipi skromnog evropskog pedigrea - odigrali su do sada svega 11 evro-mečeva i ostvarili samo dve pobede. Prvi put na mapi Evrope pojavili su se u sezoni 2009/10 kada su u kvalifikacijama za Ligu šampiona poraženi na penale od Santa Hulije iz Andore.
Imaju dve pobede, prvu su zabeležili u sezoni 2018/19 kada su u kvalifikacijama za Ligu Evrope pobedili Bala Taun sa 3:1, da bi potom ispali od slovenačkog Rudara iz Velenja. Potom su 2022/23 u kvalifikacijama za Ligu konferencije bili bolji od Fole Eš iz Luksemburga (4:1).
Zanimljivo je da im mečevi sa Larnom neće biti prvi sa ekipama iz Severne Irske. U sezoni 2020/21 u kvalifikacijama za Ligu šampiona, izgubili su od Linfilda sa 2:0, da bi potom i u kvalifikacijama za Ligu konferencije bili poraženi od Rige sa 1:0.
Prošle godine, Tre Fjori je krenuo od kvalifikacija za Ligu konferencije i nije imao uspeha. Kod kuće je bio bolji od Pjunika iz Jerevana (1:0), da bi u revanšu doživeli potpuni debakl (5:0).
Kako god, Larn će biti favorit u ovom dvomeču, ali trener Tre Fjorija, Danilo Đirolomoni, koji je ovog leta produžio ugovor sa klubom, kaže da ništa nije rešeno.
"Teško je, ali ne i nemoguće. Radili smo naporno proteklih nedelja, analizirali smo svaki aspekat igre Larna kako bismo mogli da im naudimo i ostvarimo rezultat u ovih 180 minuta. Prošle godine uspeli smo da dobijemo prvu utakmicu, ali videli smo da to nije bilo dovoljno. To će nam poslužiti kao lekcija, tako da ćemo sad obratiti pažnju na svih 180 minuta. Iskusniji smo nego prošle godine, ali to ne znači da se ne suočavamo da veoma jakim timom, i fizički i u smislu evropskog iskustva", kaže Đirolomoni.
Mladi trener Tre Fjorija kaže da neće odustajati od svojih taktičkih principa.
"Videćete uobičajen Tre Fjori, nije u našoj prirodi da se menjamo, ali i dalje poštujući protivnika, pokušavajući da prilagodimo igru što je moguće više njihovom stilu igre. Ipak, ne očekujte Tre Fjori da igra drugačije nego u ligi. Ovo je divna prilika za nas, radi se o najvećem takmičenju i možemo da budemo samo ponosni i motivisani", rekao je trener Tre Fjorija.
Uzdanica tima je 37-godišnji napadač i kapiten Mateo Prandeli, koji je karijeru počeo 2005. Igrao je za čak 25 klubova, a u Tre Fjori je stigao 2024 i postigao 23 gola u prošloj sezoni dajući veliki doprinos osvajanju titule prvaka San Marina.
Uz njega ističu se i Tomazo Bernardi koji je prošle sezone na 30 mečeva postigao 13 golova uz šest asistencija, a tamo je već četiri godine. Uzdanicu predstavlja i 39-godišnji golman Mikele Nardi, koji je imao iskustva i sa klubovima poput Južnog Tirola, Kjeva, Čezene i Fermane.
Malo se zna o ekipama iz San Marina, a Tre Fjori je najuspešniji tamošnji tim.
"Naša liga je veoma uzbudljiva i takmičenje je jako. Imate dosta jakih timova, odličnih trenera i mislim da je prošla sezone nekako bila lansirana. To što smo dobili šansu da prošle godine igramo Ligu konferencije a ove Ligu šampiona je nešto posebno. Teško se dolazi do te prilike, i amaterski i profesionalno. Mnogo je boljih trenera od mene koji nisu uspeli to da urade. Takođe, imamo grupu igrača koja se uprkos tome što su ostvareni u karijeri, u potpunosti stavila na raspolaganje timu, pokazujući time da imaju još šta da kažu. Razvila se grupa mladih igrača uz te starije. Osim dobrih rezultata mislim da su pokazali da igraju i dobar fudbal", kaže trener Đirolomoni.
Na drugoj strani, trener Larna Geri Haveron proučio je igru Tre Fjorija i kaže da zna šta je potrebno za prolaz u drugu rundu.
"Oni su tim koji igraju sa trojicom pozadi, pet u sredini i dva napadača koji umeju da drže loptu i prenesu je dalje. Mislim a bismo mogli da mamo prednost u posedu lopte, tako da bi to morali da iskoristimo. Istina je da ih je jako teško slomiti. Izgubili su samo jedan meč u šampionskoj kampanji i osvojili 70 bodova u kraćem formatu sezone. Ne možete tek tako i otvoriti vrata. Moramo da se održimo u životu za revanš. Moramo se kući vratiti da rezultatom koji nas drži u igri", poručio je Haveron.
Inače mečevi prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona na programu su 7/8. jula, dok su revanš susreti za nedelju dana.
LIGA ŠAMPIONA (KVALIFIKACIJE), 1. KOLO
Utorak
18.00: (2,80) Ararat (3,25) Riga (2,60)
18.00: (2,15) Linkoln Red Imps (3,45) Inter Eskaldes (3,35)
18.00: (1,23) Sabah (5,70) TNS (11,0)
18.00: (1,90) Kaunas (3,45) Drita (4,20)
19.00: (2,55) Vardar (3,30) KuPS (2,80)
19.30: (2,95) Florijana (3,25) Šamrok (2,30)
20.30: (7,50) Tre Fjori (4,60) Larn (1,42)
20.30: (3,15) Borac Bl. (3,25) Levski (2,35)
20.45: (1,48) Ki Klaksvik (4,00) Atert Bisen (6,50)
21.00: (2,45) Vikingur (3,30) Đer (2,70)
Sreda
17.00: (1,33) Kairat Almati (5,00) Sutjeska (10,0)
18.00: (3,00) Flora (3,40) Iberija (2,35)
19.00: (2,05) Petroklub (3,20) Egnatija (3,60)
19.00: (3,80) Makslajn Rogačev (3,35) Univerzitatea (1,92)
*** kvote su podložne promenama