Tre Fjori napada Larn i veruje da može do okršaja sa Zvezdom

Ljubitelje fudbala u Srbiji svakako najviše zanima ko će biti protivnik srpskog šampiona Crvene zvezde u drugom kolu kvalifikacija, a odluku o tome doneće u dvomeču u narednih nedelju dana šampion San Marina, Tre Fjori i prvak Severne Irske, ekipa Larna.

Leto je uveliko i došao je red da krenu i kvalifikacije za novi ciklus takmičenja u Ligi šampiona. Kako to obično biva, startuju one ekipe sa najmanjim koeficijentima na listi UEFA, ali nema sumnje da će i u ovoj grupi mečeva biti nekoliko zaista interesantnih.

Domaćin prvog meča je Tre Fjori, a igraće se na Olimnpijskom stadionu u San Marinu kapaciteta 6.664 mesta. Inače, Tre Fjori igra na stadionu sa svega 1.000 mesta koji ne zadovoljava kriterijume UEFA, pa će zato morati da igraju na drugom terenu. Tre Fjori je po deveti put osvojio titulu šampiona San Marina, ujedno i prvu od 2020. Reč je o klubu koji je takođe igrao i finale nacionalnog kupa (poraženi od La Fjorite sa 3:1) i koji je faktički prvi klub iz San Marina koji je prošao u narednu rundu kvalifikacija nekog takmičenja pod okriljem UEFA, pre osam godina. 20.30: (7,50) Tre Fjori (4,60) Larn (1,42) Bez obzira na to, reč je svakako o ekipi skromnog evropskog pedigrea - odigrali su do sada svega 11 evro-mečeva i ostvarili samo dve pobede. Prvi put na mapi Evrope pojavili su se u sezoni 2009/10 kada su u kvalifikacijama za Ligu šampiona poraženi na penale od Santa Hulije iz Andore. Imaju dve pobede, prvu su zabeležili u sezoni 2018/19 kada su u kvalifikacijama za Ligu Evrope pobedili Bala Taun sa 3:1, da bi potom ispali od slovenačkog Rudara iz Velenja. Potom su 2022/23 u kvalifikacijama za Ligu konferencije bili bolji od Fole Eš iz Luksemburga (4:1). Zanimljivo je da im mečevi sa Larnom neće biti prvi sa ekipama iz Severne Irske. U sezoni 2020/21 u kvalifikacijama za Ligu šampiona, izgubili su od Linfilda sa 2:0, da bi potom i u kvalifikacijama za Ligu konferencije bili poraženi od Rige sa 1:0.