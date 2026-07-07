Novak: Vimbldon je moja soba, ovaj stadion izvlači najbolje iz mene

Organizatori su rešili da takmičenje na centralnom terenu od 14.30 otvore Janik Siner i Jan-Lenard Štruf , potom sledi završetak meča od ponedeljka između Aleksandera Zvereva i Jiržija Lehečke pri vođstvu Nemca od 6:4, 7:5 i 3:3 u trećem setu, da bi Novak i Feliks izašli posle njih, najverovatnije ne pre 16.30. Početak meča će zavisiti od toga kada je pobednik Rolan Garosa i češki teniser završiti svoj meč.

Nema sumnje da će to biti ozbiljna bitka između sedmog i trećeg nosioca ove sezone na Vimbldonu, iako će im ujedno biti i prva bitka na travi. Skor je 1-1, ali imajući u vidu da je Đoković sedmostruki šampion turnira, u odnosu na momka iz Montreala, koji još nema nijedan grend slem trofej, jasno je na čijoj strani je iskustvo, znanje i osećaj za igru na travi. Uz sve to, Novaku će ovo biti jubilarni, 120. meč na ovom turniru, čime je postavio rekord. Đoković je u prethodna četiri kola pokazao da može da se nosi sa različitim izazovima, od inspirativnog Kineza Vua, preko starog poznanika Cicipasa, kada je odigrao na šampionskom nivou, pa preko Rinderkneša i Safijulina koji su pred njega postavili sličan tip izazova, ali nedovoljan da bi ga omeo za plasman u 17. četvrtfinale na londonskoj travi. 16.15: (1,60) Đoković (2,55) Ože-Alijasim Ože-Alijasim će predstavljati nešto drugačiji izazov nego što su bili prethodni. Kanađanin je igrao veoma dobro u dosadašnjem toku turnira i otuda je ponovio svoj najveći uspeh na Vimbldonu, iz 2021. kada je takođe stigao do osam najboljih. Zanimljivo je da Ože-Alijasim u ovoj sezoni ima 13 poraza, baš koliko Novak ima pobeda od početka godine. U prva tri kola nije gubio ni set protiv Aleksandera Ševčenka iz Kazahstana, zatim Dina Prižmića iz Hrvatske i Amerikanca Majkla Dženga, da bi onda naleteo na Alehandra Davidoviča Fokinu u borbi koja je trajala skoro četiri i po sata i koju je završio pobedom u pet setova, 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:1. Što se Novaka tiče, nadajmo se da će on sada biti znatno raspoloženiji za igru i da će mu se vratiti taj stari osećaj. Servis nije funkcionisao najbolje u prvih set i po, ali se na kraju vratila ta preciznost in pouzdanost kada je to bilo najpotrebnije da se razoruža uporni Safijulin, kom takođe treba odati priznanje na borbenosti i dobroj igri. Novak će svakako pokušati da servis vrati na prva dva kola kada je dobio 97 odsto gemova na svoj servis (34/35) i kada je imao samo dve duple servis greške. To će biti ključ da bi se dobio Ože-Alijasim koji takođe dobro servira i koji, ako ima svoj dan, može da napravi problem bilo kom igraču na planeti.

I stručnjaci su saglasni da je Đoković sa sobom u London doneo sve ono što je neophodno da bi se stiglo do same završnice turnira, što će reći finala i eventualne pobede u njemu, koja bi mu donela osmi vimbldonsku krunu i izjednačenje rekorda Rodžera Federera, te neverovatnu 25. grend slem titulu, čime bi definitvno potisnuo u drugi plan i sve te priče o Margaret Kort i njena 24 slema, iako se njen i Novakov učinak nikako ne mogu staviti u istu kategoriju. Mats Vilander nikada nije trijumfovao na travi Vimbldona, ali odlično zna da je Novak u stanju da i sa 39 godina uradi tako nešto.

"Već sam bio prilično optimista, još polovinom turnira na Australijan openu u januaru, ali još više sam ovih dana. Uočio sam i fundamentalnu razliku: u Melburnu, imao sam utisak da gledam nekog ko misli da može da odigra dobro, ali ne i da osvoji turnir, dok u Londonu, Novak kog sada gledam, daje mi osećaj da može da ide do samog kraja. Naravno, Alkaras nije tu, ali ni Siner nije takva pretnja na travi kao što je na tvrdim podlogama. Pored toga, mislim da je važan faktor u svemu i to što se Siner pomalo muči od početka turnira. U moje najbolje vreme, na grend slemu je bilo isto, ako bih video da se Ivan Lendl muči usput, to bi mi davalo dodatnu snagu", poručio je Vilander u kolumni za L'Ekip.

Čini se da je Novak Đoković, kao što to obično čini kada je na velikim turnirima, sebi davao oduška razgovarajući i o drugim temama. Tako je najavio skoru posetu Indiji i prijatelju Viratu Koliju, zvezdi kriketa, rekavši da je spreman da uči od njega o tom sportu, a da mu on pritom daje lekcije iz tenisa.

"Stvarno bih želeo da igram kritet i tenis sa Viratom Kolijem. Planiram skoru posetu Indiji i već smo razgovarali o tome. Znam da je Virat globalna zvezda, posebno u Indiji, tamo je neverovatno popularan. Voleo bih da mi bude domaćin i pokaže mi sve. U proteklih deset do 15 godina učim o kriketu, ali moram još da radim na svojim veštinama. Možda Virat može da mi pomogne oko tehnike svinga. Jako ga poštujem i divim mu se, voleo bih da upoznam njega i njegovu zemlju", priznao je Đoković.