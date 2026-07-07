Pariz ti daje krila: Lijam Rosenijor se vratio tamo gde zna kako se pobeđuje
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 11:18
Posle neuspešnog boravka u Čelsiju vreme je za novi izazov
U Čelsiju nikako, u Francuskoj nekako. Zato je bilo očekivano i logično da se Lijam Rosenior vrati u takmičenje koje mu prija i gde je očigledno cenjen više nego u otadžbini. Posle nekoliko sedmica pregovora, 41-godišnjak iz Londona je predstavljen kao novi šef stručnog štaba Pariza.
Ugovor je potpisan na dve godine i u tom periodu od Roseniora se očekuje da nastavi rast ekipe koja je posle 42 godine ušla u elitni rang, a onda u prvoj sezoni komotno izborila opstanak, jer je okončala takmičenje na 11. poziciji. Na kraju ciklusa legendarni Antoan Kombuare je otišao, a uprava je rešila da poveri posao nekadašnjem desnom beku Hala, koji je imao uspeh u Strazburu, a bio vrlo neuspešan dok je trenirao Čelsi.
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Sa Roseniorom na klupi Strazbur je izgledao zavodljivo i ponekad impresivno, posebno u Ligi konferencije, gde je bio lider na tabeli posle osnovne faze (pet pobeda i remi na šest susreta), zbog čega je i usledio poziv Čelsija. Na Stamford bridžu je nasledio Enca Maresku, ali su Plavci izgledali toliko loše da nikad ranije, u prethodnih 114 godina, nisu imali duži niz bez pobede i duži niz bez postignutog gola. Potom je usledio rastanak, ali Lijam nije dugo čekao na novi posao i evo ga sad u glavnom gradu Francuske.
Tamo će sarađivati, između ostalih, sa Kevinom Trapom, Čirom Imobileom, kao i Žanom Filipom Krasoom, nekadašnjim napadačem Crvene zvezde.
Pariz je 12. klub koji je u pauzi između dva šampionata angažovao novog trenera, što je najveći broj rokada na klupi od posleratnog perioda.
Od 2024. na čelu Pariza je poznati francuski biznismen Bernar Arno, u svojstvu većinskog vlasnika, dok je među manjinskim kompanija Red bul, pa bi možda na bazi njene reklame Lijam Rosenior mogao da dobije krila.