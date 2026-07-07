Pariz ti daje krila: Lijam Rosenijor se vratio tamo gde zna kako se pobeđuje

Sa Roseniorom na klupi Strazbur je izgledao zavodljivo i ponekad impresivno, posebno u Ligi konferencije, gde je bio lider na tabeli posle osnovne faze (pet pobeda i remi na šest susreta), zbog čega je i usledio poziv Čelsija. Na Stamford bridžu je nasledio Enca Maresku, ali su Plavci izgledali toliko loše da nikad ranije, u prethodnih 114 godina, nisu imali duži niz bez pobede i duži niz bez postignutog gola. Potom je usledio rastanak, ali Lijam nije dugo čekao na novi posao i evo ga sad u glavnom gradu Francuske.

Tamo će sarađivati, između ostalih, sa Kevinom Trapom, Čirom Imobileom, kao i Žanom Filipom Krasoom, nekadašnjim napadačem Crvene zvezde.

Pariz je 12. klub koji je u pauzi između dva šampionata angažovao novog trenera, što je najveći broj rokada na klupi od posleratnog perioda.

Od 2024. na čelu Pariza je poznati francuski biznismen Bernar Arno, u svojstvu većinskog vlasnika, dok je među manjinskim kompanija Red bul, pa bi možda na bazi njene reklame Lijam Rosenior mogao da dobije krila.