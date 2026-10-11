Žamor sve vreme, otimali se uzdasi: River šutnuo 28 puta i jedva obradovao Monumental

Gosti su došli da se brane, ako je ikako moguće da uzmu bod. Uputili su tek jedan udarac, nije išao u okvir gola, međutim, u završnici su se motali oko gola River Plejta i tako domaćim navijačima stvarali nelagodu...

Nervoza im je rasla svakim novim minutom koji je proticao, iako je River Plejt skoro od početka vodio. Posle samo šest minuta Markos Akunja je pogodio, povećao je broj decibela na stadionu. Ali, od tada se svaki napad Milionera završavao češanjem po glavi, štipanjem za obraze, uzdisanjem.

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Imale su pristalice River Plejt opravdan razlog za strah – Urakan je pred reprezentativnu pauzu osvojio Monumental. Njihov klub kod kuće baš i ne briljira. Ne samo tu, nego generalno. Poprilično se muči. Danas je imao problem da zatvori utakmicu u kojoj je bio daleko bolji. Šutnuo je čak 28 puta i jedva obradovao sve one koji su se sjatili na tribine.

Prišao je pozicijama koje u Klausuri vode u doigravanje, međutim, i dalje je ispod crte. Prvi je koji u ovom trenutku ne ide u plej-of. Neće imati previše vremena da vodu okrene na svoju vodenicu, biće mu neophodno da uđe u seriju...

ARGENTINA 1, KLAUSURA – 12. KOLO

Subota

Instituto – Boka Juniors 2:2 (1:1)

/Alarkon 14, Galvan 48 – Valensija 23, Merentijel 56/

Union Santa Fe – Defensa i Hustisija 0:2 (0:2)

/Gutijerez 43, Perez 45/

Barakas – Urakan 2:0 (1:0

/Brijasko 9, 62/

Sentral Kordoba – Estudijantes 2:2 (2.2)

/Sekveira 37, Santos 38 - Monsalve 22, Setre 45+5pen/

Nedelja

Tigre - Banfild 1:2 (1:2)

/Domina 10 - Balboa 6, Adorjan 36/

River Plejt - Estudijantes Rio Kvarto 1:0 (1:0)

/Akuna 6/

19.45: (2,40) San Lorenco (2,70) Deportivo Rijestra (3,45)

22.00: (2,00) Rosario (3,35) Rivadavija (4,00)

22.00: (3,05) Platense (3,10) Argentinos Juniors (2,50)

Ponedeljak

00.15: (2,30) Rasing (3,25) Belgrano (3,25)

02.30: (2,35) Taljeres (3,30) Independijente (3,10)

21.00: (2,25) Lanus (3,15) Velez (3,45)

22.30: (2,25) Himnasija Mendoza (3,15) Njuels Old Bojs (3,45)

***kvote su podložne promenama