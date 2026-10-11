Žamor sve vreme, otimali se uzdasi: River šutnuo 28 puta i jedva obradovao Monumental
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 04:47
Markos Akunja doneo pobedu Milionerima...
Argentina nije imala mnogo većih (ne samo sportista, već generalno), ako ih je uopšte imala. U dvojicu tamo gledaju kao u božanstvo – prvi je Dijego Armando Maradona, drugi Lionel Mesi. Onaj prvi je odozgo pre četiri godine gledao kako idol novih generacija naciji tera suze na oči, kako podiže Boginju, a pre koje veče kako se narod oprašta od veličina koje su ga zadužile.
Lionel Mesi je pre četiri dana odigrao poslednju utakmicu u dresu sa državnim grbom. Tamo gde su tekle suze i gde se sa usana svako malo otimalo „¡Gracias!“, sada su se otimali uzdasi. Bilo ih je svako malo, bilo je i žamora. Nervoza je na Monumentalu rasla i River Plejt je prisutne jedva obradovao. Na jedvite jade ostvario je pobedu protiv Estudijantes Rio Kvarta – 1:0 (1:0).
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Gosti su došli da se brane, ako je ikako moguće da uzmu bod. Uputili su tek jedan udarac, nije išao u okvir gola, međutim, u završnici su se motali oko gola River Plejta i tako domaćim navijačima stvarali nelagodu...
Nervoza im je rasla svakim novim minutom koji je proticao, iako je River Plejt skoro od početka vodio. Posle samo šest minuta Markos Akunja je pogodio, povećao je broj decibela na stadionu. Ali, od tada se svaki napad Milionera završavao češanjem po glavi, štipanjem za obraze, uzdisanjem.
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Imale su pristalice River Plejt opravdan razlog za strah – Urakan je pred reprezentativnu pauzu osvojio Monumental. Njihov klub kod kuće baš i ne briljira. Ne samo tu, nego generalno. Poprilično se muči. Danas je imao problem da zatvori utakmicu u kojoj je bio daleko bolji. Šutnuo je čak 28 puta i jedva obradovao sve one koji su se sjatili na tribine.
Prišao je pozicijama koje u Klausuri vode u doigravanje, međutim, i dalje je ispod crte. Prvi je koji u ovom trenutku ne ide u plej-of. Neće imati previše vremena da vodu okrene na svoju vodenicu, biće mu neophodno da uđe u seriju...
ARGENTINA 1, KLAUSURA – 12. KOLO
Subota
Instituto – Boka Juniors 2:2 (1:1)
/Alarkon 14, Galvan 48 – Valensija 23, Merentijel 56/
Union Santa Fe – Defensa i Hustisija 0:2 (0:2)
/Gutijerez 43, Perez 45/
Barakas – Urakan 2:0 (1:0
/Brijasko 9, 62/
Sentral Kordoba – Estudijantes 2:2 (2.2)
/Sekveira 37, Santos 38 - Monsalve 22, Setre 45+5pen/
Nedelja
Tigre - Banfild 1:2 (1:2)
/Domina 10 - Balboa 6, Adorjan 36/
River Plejt - Estudijantes Rio Kvarto 1:0 (1:0)
/Akuna 6/
19.45: (2,40) San Lorenco (2,70) Deportivo Rijestra (3,45)
22.00: (2,00) Rosario (3,35) Rivadavija (4,00)
22.00: (3,05) Platense (3,10) Argentinos Juniors (2,50)
Ponedeljak
00.15: (2,30) Rasing (3,25) Belgrano (3,25)
02.30: (2,35) Taljeres (3,30) Independijente (3,10)
21.00: (2,25) Lanus (3,15) Velez (3,45)
22.30: (2,25) Himnasija Mendoza (3,15) Njuels Old Bojs (3,45)
***kvote su podložne promenama