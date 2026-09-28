Matić isprobavao, Srbija polovična protiv Rusije u pripremama za Mundijalito

Iskoristio je selektor ove utakmice da isproba što više igrača, pa je promešao sastav, ali u svojevrsnom revanšu rival je bio bolji. Po gol u oba poluvremena primili su naši fudbaleri, koji su dobro ušli u drugi deo utakmice, uspeli da uspostave inicijativu i stvore nekoliko šansi za gol, međutim, ne i da pogode metu. Kazna je stigla dvadesetak minuta pre kraja utakmice, u vidu lepog šuta Zenitovog Nikite Ivčenka sa 18 metara.

Do vodećeg pogotka Baćuške su stigle posle smušene reakcije naše odbrane, što je iskoristio Ilja Ivarlak iz moskovskog Spartaka da pošalje loptu u mrežu. Isti igrač bio je asistent za drugi pogodak, kada je odlično kontrolisao loptu posle ispucavanja sa svoje polovine i lepo je odložio do pomenutog Ivčenka.

Na Svetskom prvenstvu u Kataru učestvuje 48 selekcija, a u drugi krug će proći po dve drugoplasirane ekipe u 12 grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih.

Na spisku Igora Matića za mečeve sa Rusijom našli su se:

golmani: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan);

odbrambeni igrači: Vukašin Davidov (Vojvodina), Mateja Grbić (Crvena zvezda), Matej Strika (Crvena zvezda), Jovan Mitrović (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Mihajlo Popović (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički);

vezni igrači: Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Adrian Stanković (Rapid Beč), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Veljko Pejović (Vojvodina), Novak Stevanović (Napredak), Tadija Cojić (IMT), David Đokić (Mladost Lučani), Nikola Damjanović (Crvena zvezda), Nebojša Grujić (Čukarički);

napadači: Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfsburg).

U prvoj utakmici igrali su: Radanović, Davidov (od 84′ Grbić), Anokić (od 70′ Andrijašević), Đurić, Marinković (od 46′ Marić), Pejović, Matanović (od 70′ Đokić), Milovanović (od 70′ Grujić), Stevanović (od 70′ Stanković), Žarković (od 70′ Vajagić), Strika (od 84′ Mitrović), a strelci su bili Stevanović u 37, Žarković u 48. i Mitrović u trećem minutu nadoknade.

Danas su nastupali: Popović, Strika (60. Davidov), Anokić, Đurić (60. Jevtić), Grujić (60. Pejović), Vajagić, Matanović (60. Milovanović), Marić, Grbić (46. Mitrović), Stanković (46. Stevanović), Đokić (70. Žarković).