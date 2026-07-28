Zvanična promocija Zidana praznik francuskog fudbala: Jednoglasna podrška, nacija slavi "ZZ day"

Proslavljeni stručnjak preuzima reprezentaciju nakon petogodišnje pauze, tokom koje nije predvodio nijedan klub od odlaska iz Real Madrida 2021. godine. Tokom tog perioda, Zidan se drži podalje od medijske vreve i nastojao je da sačuva svoju prepoznatljivu privatnost, ali je sve vreme ostao posvećen pripremi za povratak trenerskom pozivu i preuzimanju najvažnije uloge u francuskom fudbalu.

U novom izazovu Zidan neće biti sam. Uz njega na klupu stiže i njegov dugogodišnji prvi saradnik David Betoni, sa kojim ga veže prijateljstvo duže od četiri decenije. Betoni, koji je sa Zidanom osvojio sve najvažnije trofeje u Madridu, vraća se na mesto prvog asistenta nakon što je u međuvremenu samostalno vodio nekoliko timova. Njegova uloga iz senke ponovo će biti od ključnog značaja za sprovođenje Zidanove vizije na terenu.

Od Zidana se na klupi Francuske očekuje prepoznatljiv stil igre koji ga je krasio i tokom mandata u Madridu. Reč je o napadačkom i dinamičnom pristupu, uz snažan fokus na kolektivnu igru i pobednički mentalitet, a utisak je da je upravo nedostatak toga koštao Francuze titula na nekoliko prethodnih velikih takmičenja. Navijači neće morati dugo da čekaju kako bi videli novi tim na delu, pošto je Federacija već pustila u prodaju ulaznice za njegove prve dve utakmice na domaćem terenu. Francuska će na "Sen Deniju" dočekati Italiju drugog oktobra i Belgiju petog oktobra u okviru A divizije Lige nacija, čime će i zvanično otpočeti Zidanova era na klupi Galskih petlova.

Fudbalski svet nepodeljeno je pružio podršku novom selektoru. Nekadašnji selektor i Zidanov saigrač iz šampionske generacije 1998. godine, Loran Blan, poručio je da nema mesta sumnji u njegove kapacitete, naglasivši da čovek koji je osvojio tri Lige šampiona kao trener i bio svetski prvak kao igrač nema razloga da se plaši izazova na klupi reprezentacije.

Slične poruke stigle su i od bivših reprezentativaca poput Karima Benzeme, koji je naglasio veliku radost zbog dolaska fudbalske legende na kormilo državne selekcije: "On je legenda, kao stariji brat mi je, Da li sam srećan što postaje selektor, naravno, ceo francuski narod treba da se raduje zbog toga", ushićeno će Benzema.

Loran Blan smatra da Zidan već zna sve što može da očekuje i da nikakvih nepoznanica neće biti.

"Čujem tu i tamo priče kako će biti teško i kako su Plavi nešto posebno. Ali iskreno, čega to Zidan treba da se plaši? Osvojio je tri Lige šampiona kao trener, bio je prvak sveta kao igrač, i zar neko zaista misli da će ga ovaj zadatak uplašiti?", izjavio je Blan.

Blan je naglasio da Zidan odlično razume pritisak koji nosi ova funkcija, ali da u sve ulazi sa ogromnim entuzijazmom.

"Svestan je šta ga čeka, biće najveći kada se pobeđuje, a kritikovaće ga nakon poraza. Prošao je on već sve to. Poznajem ga dobro, u ovo ulazi sa velikim uživanjem, a verujem da ćemo i mi uživati sa njim. Imamo izuzetnu generaciju igrača, a on će želeti da ona zasija u punom sjaju", dodao je Blan.