Vreme je da Mo Čam počne meč i istera duhove Žan Filipa Krasoa

Možda je vreme da meč počne potencijalan reprezentativac Austrije, Mohamed Čam Saračević. Na pripremama je, kao i ostatak ekipe, bio vrlo mlak, ali je u sezonu ušao vrlo dobro. Posle manjih problema sa povredom leđa, vezista Trabzona na pozajmici u Beogradu je odigrao svega 72 minuta. Ali je povremenom demonstracijom klase naterao sumnjičave navijače Crvene zvezde da mu veruju.

Lep gol u Severnoj Irskoj, potom i snažan uticaj na igru srpskog šampiona u derbiju protiv Vojvodine. Nije podebljao statističke kolone Mo Saračević, ali je u sudaru sa Vošom imao tri ključna dodavanja. Radio je to prilično lako, elegantno, kreirao sa pozicije osmice. I negde nagovestio da će biti ozbiljna snaga Crvene zvezde.

Samo što je Mo Čam u velikom sportskom lavirintu. Kao profilisana desetka nekadašnji član Klermona mora da čeka prodaju Vasilija Kostova, na poziciji osmice karte su podeljene. Dejan Stanković u ovom trenutku najviše veruje Abu Faniju, Radetu Kruniću i Timiju Maksu Elšniku. Ima I do toga da su pomenuti igrači defanzivno stabilniji, ali utakmica sa Larneom biće revijalnog karaktera. Nejak rival možda će dati dovoljno prostora Dejanu Stankoviću da Elšnika ili Abu Fanija zameni kreativnim vezistom, ili da jednostavno odmori Vasilija Kostova posle tri uzastopna starta.