Harts i Vranken sanjaju čudo, Šturm oprezno kroz "minsko polje" na Tajnkaslu

Problem je što je Harts u drugom poluvremenu u rasponu od svega devet minuta primio tri gola. I pored toga, Vranken ističe da je sve moguće nadoknaditi ako njegov tim od prvog minuta krene furiozno. " Svi na stadionu će biti uz nas, sto odsto. Moramo od početka da krenemo napadački, da postignemo rano prvi gol, pa da vidimo kako će se stvari dalje razvijati ", dodao je Vranken .

Takav uspeh bez dileme bi se smatrao istorijskim za igrače Hartsa koji su ipak ispoljili nedostatak iskustva i naročito efikasnosti u prvom susretu. " Moramo da pokušamo da napravimo magičnu, istorijsku noć. Nikad ne znate šta može da se dogodi. Moramo da verujemo u takav scenario. Za tako nešto, morali bismo da budemo skoro savršeni, posebno kada je u pitanju efikasnost. Kada želite da se iskupite za četiri iskupljena gola, sve mora da bude u redu, posebno pred oba gola. Mislim da je u Gracu na sredini bilo sve u redu, čak i sa ovakvim rezultatom. Ali ako želite istorijsko veče, morate da budete savršeni u kaznenom prostoru ", izjavio je belgijski stručnjak.

Nekadašnji trener Genta i Genka kaže da mu određeni periodi igre iz prvog susreta daju nadu da je preokret moguć, iako se to jako retko dešavalo u istoriji UEFA takmičenja.

"Pre svega moramo da popravimo preciznost i efikasnost. To je najvažnija stvar. Kada smo ponovo gledali meč, posebno to prvo poluvreme, pitali smo se kako je bilo moguće da smo u zaostatku na poluvremenu? U sportu je teško prihvatiti takve stvari. Moramo da naučimo iz toga", zaključio je trener škotske ekipe.

Njegov kolega sa klupe Šturma, Fabio Ingolič, maksimalno je oprezan i upozorava svoje fudbalere da nijednog momenta ne sme biti opuštanja.

"Situacija je dobra, možda i previše dobra, ali daleko da je ovo gotova priča. Zato smo akcenat stavili na mentalnu pripremu igrača. Znamo da će stadion biti pun što će stvoriti specifičnu atmosferu i akustiku. Ako smo mi bili u stanju da postignemo četiri gola, mogu i oni. Ne smemo sebi da dozvolimo da dođemo u opasnost da brzo primimo gol ili dva, to bi moglo da nas uvuče u nevolju", kaže Ingolič.

Novajlija Simon Seidl, koji je stigao iz Blau Vajsa, dodao je da neće biti opuštanja.

"Igraćemo na pobedu i u Škotskoj, igraćemo agresivno od prvog minuta. Jedino tako ćemo moći da dođemo do naredne runde. Iza nas je samom prvi deo posla, sledi još jedan veliki meč. Nadajmo se novoj pobedi", rekao je Seidl, koji je pojačao vezni red prvaka Austrije.

Pobednika ovog dvomeča u trećem kolu očekuje susret sa boljim iz meča Gornjika i Fenerbahčea, klub iz Turske pred revanš ima prednost od 1:0.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)

Utorak

17.00: (3,10) KuPS (3,40) Sabah (2,30) - prvi meč 0:1

18.00: (5,20) Linkoln Red Imps (4,30) Mjelbi (1,55) - 0:3

20.00: (1,42) Dinamo Zagreb (4,60) Tun (7,25) - 1:1

20.15: (1,43) Celje (4,80) Egnatija (7,00) - 3:3

20.45: (1,85) Harts (3,90) Šturm (3,90) - 0:4

21.00: (1,75) Šamrok (3,70) Ararat (4,50) - 0:2

Sreda

17.00: (2,25) Kairat (3,30) Omonija (3,30) - 0:1

18.00: (1,75) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (5,00) - 0:0

19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1

19.30: (1,63) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (5,10) - 1:2

19.30: (1,90) Univerzitatea Krajova (3,50) Levski (4,20) - 0:1

20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0) - 4:0

20.00: (6,75) Gornjik Zabže (4,10) Fenerbahče (0:1) - 0:1

20.15: (1,37) Slovan (4,50) Iberija (7,75) - 2:0

*** kvote su podložne promenama