Možda u igračkom kadru Denver ne može da se pojača, ali je u stručni štab stiglo veliko ime
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 09:44
Bivši trener Bogdana Bogdanovića i Nemanje Bjelice pomagaće Dejvidu Adelmanu
Dok se uprava Denver Nagetsa bavi seleri kepom, prelaskom druge granice istog zbog kog bi franšiza iz Kolorada mogla ozbiljno da bude kažnjena i jačanjem rostera, uspela je da završi jedan važan posao sa strane.
Kako prenosi Šams Čaranija, novi član stručnog štaba postaće Dejv Jerger, dugogodišnji NBA trener sa velikim iskustvom. Vlasnik ekpe Džoš Krenke izjavio je na kraju prošle sezone da su u timu sigurni samo Nikola Jokić i Dejvid Adelman i da će promena definitivno biti.
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Jerger već šest godina radi kao asistent. Bio je deo stručnih štabova Filadeldija Seventisiksersa i Milvoki Baksa sarađivajući sa Dokom Riversom, a prvi deo sezone 2023/24. proveo je kao konsultant Klivlend Kavalirsa i njihovog tadašnjeg trenera Džej Bija Bikerstafa.
Pre toga je šest godina radio kao glavni trener u najjačoj ligi sveta. Od 2013. do 2016. vodio je sa mnogo uspeha Memfis Grizlise sa Markom Gasolom, Majkom Konlijem i Zekom Rendolfom, a nakon toga je tri sezone bio prvi trener Sakramento Kingsa.
Poznato je koliko su se Kingsi mučili godinama i tek su pod Jegerom zaličili na ozbiljnu ekipu. On se pokazao kao stručnjak koji ume da iskoristi brzinu Dearona Foksa i u poslednjoj Jergerovoj sezoni (2018/19) Sakramento je igrao sjajnu košarku.
I ostali igrači pored Foksa su mogli da trče - Herison Barns, Vili Koli Stajn i Ben Meklemor, a oni su u paru sa šuterima kakvi su Bogdan Bogdanović i Badi Hild, uz eleganciju Nemanje Bjelice svaku odbranu bacali u očaj. Na kraju, učinak od 39-43 nije bio dovoljan za prvi plej-of Sakramenta posle 13 godina i nakon toga Jerger je dobio otkaz i onda je krenuo, odnosno vratio se karijeri pomoćnog trenera.
Donosi u Denver ozbiljno iskustvo i znanje i biće od velike pomoći Adelmanu. Prelomio je da želi da ostane u Americi i radi, iako je na stolu imao ponudu Pariza. Privilegija bi bila gledati takvog trenera u Evroligi, posebno u sistemu Pariza, ali dobro, možda je i bolje za sve navijače Denvera sa ovih prostora što je baš tamo završio.