Možda u igračkom kadru Denver ne može da se pojača, ali je u stručni štab stiglo veliko ime

Pre toga je šest godina radio kao glavni trener u najjačoj ligi sveta. Od 2013. do 2016. vodio je sa mnogo uspeha Memfis Grizlise sa Markom Gasolom , Majkom Konlijem i Zekom Rendolfom , a nakon toga je tri sezone bio prvi trener Sakramento Kingsa.

Jerger već šest godina radi kao asistent. Bio je deo stručnih štabova Filadeldija Seventisiksersa i Milvoki Baksa sarađivajući sa Dokom Riversom , a prvi deo sezone 2023/24. proveo je kao konsultant Klivlend Kavalirsa i njihovog tadašnjeg trenera Džej Bija Bikerstafa .

Poznato je koliko su se Kingsi mučili godinama i tek su pod Jegerom zaličili na ozbiljnu ekipu. On se pokazao kao stručnjak koji ume da iskoristi brzinu Dearona Foksa i u poslednjoj Jergerovoj sezoni (2018/19) Sakramento je igrao sjajnu košarku.

I ostali igrači pored Foksa su mogli da trče - Herison Barns, Vili Koli Stajn i Ben Meklemor, a oni su u paru sa šuterima kakvi su Bogdan Bogdanović i Badi Hild, uz eleganciju Nemanje Bjelice svaku odbranu bacali u očaj. Na kraju, učinak od 39-43 nije bio dovoljan za prvi plej-of Sakramenta posle 13 godina i nakon toga Jerger je dobio otkaz i onda je krenuo, odnosno vratio se karijeri pomoćnog trenera.

Donosi u Denver ozbiljno iskustvo i znanje i biće od velike pomoći Adelmanu. Prelomio je da želi da ostane u Americi i radi, iako je na stolu imao ponudu Pariza. Privilegija bi bila gledati takvog trenera u Evroligi, posebno u sistemu Pariza, ali dobro, možda je i bolje za sve navijače Denvera sa ovih prostora što je baš tamo završio.