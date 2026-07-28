Kovačević: Dinamo mora da odigra na nivou više za prolaz u naredno kolo

U svakom slučaju, Dinamo će ako prođe, osigurati minimalno ligašku fazu u Ligi konferencije, čak i ako ispadne u trećem pretkolu za Ligu šampiona i četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Pobednika ovog duela u narednom kolu očekuje bolji iz okršaja Kauno Žalgirisa i Ki Klaksvika.

Trener Mario Kovačević je optimista, a ono što je dobro za Dinamo je činjenica da će moći da računa na gotovo sve raspoložive snage.

"Osećamo se pozitivno, igramo za plasman u Ligu šampiona. Imamo dobar rezultat jer nas svaka pobeda vodi dalje. Svesni smo da je pred nama dobar protivnik, ali verujemo da ćemo uz pomoć navijača od prvog minuta ići na pobedu. Svi su dobro i to je jako važno. Svi koji su igrali i prvi meč su zdravi i spremni. Jedva čekam da počne utakmica", rekao je Kovačević.

20.00: (1,42) Dinamo Zagreb (4,60) Tun (7,25) - 1:1

Posle 90 minuta u Švajcarskog stručni štab ekipe sa Maksimira ima jasniju sliku o protivniku.

"Moramo da odigramo na visokom nivou. Znali smo i pre kakva su ekipa, mnogi su najavljivali kako se raspadaju, a imali su sjajnih nekoliko sezona. U subotu su pokazali kakav su tim, neće se povući protiv nas. Znaju da se brane, mnogo trče, sigurno će i sada tako igrati. Najopasniji su iz prekida i posle dugih lopti, i ovog puta će želeti da igraju na taj način. Napravili su veliki uspeh u poslednje dve godine. Imaju pobednički mentalitet, svesni smo toga. Moramo da budemo još bolji nego što je bio slučaj u prvoj utakmici. Neće se predati", podvukao je Kovačević.

Za razliku od prvog meča, Dinamo će biti slabiji samo za Monsefa Bakrara koji bi trebalo da pojača Al Ahli iz Egipta. Očekuje se transfer vredan 3.500.000 evra, pa on neće biti u kombinaciji. U redove Zagrepčana stigao je Aleks Stojaković, ali on je povređen i otuda nije na raspolaganju Kovačeviću.

Na drugoj strani, trener Tuna Luka Priviteli ima znatno više problema. On je rekao da je nekoliko igrača povređeno i da neće moći da zaigra, ali da to ne znači da su se predali i da je sve gotovo.

"Posle prve utakmice imamo veliko samopouzdanje. Imam ideju koga ću izvesti na teren, neće biti previše iznenađenja. Fudbal je stara igra, uvek je neko favorit na papiru, ali pokazali smo da znamo da igramo i daćemo sve da prođemo u naredno kolo", kaže Priviteli.

Trener Tuna smatra bi bilo sjajno da ekipa obezbedi takmičenje u nekom od takmičenja na jesen, a kakav će biti bonus i nagrada za to, kaže da nije toliko važno.

"Verujem da u ugovoru postoji neka klauzula o premiji, ali mene zanima samo da dobro radimo svoj posao i da ekipa igra u skladu sa našim vrednostima i dogovorenom filozofijom. Akcenat nije na finansijama", zaključio je Priviteli.

Činjenica je da bi prolaz u treće kolo Švajcarcima doneo oko 3.200.000 evra, što svakako nije beznačajno za klub kao što je Tun, koji je iza sebe imao istorijsku sezonu.

Inače, kako je najavljeno, u Zagrebu će biti oko 500 navijača iz Švajcarske.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)

Utorak

17.00: (3,10) KuPS (3,40) Sabah (2,30) - prvi meč 0:1

18.00: (5,20) Linkoln Red Imps (4,30) Mjelbi (1,55) - 0:3

20.00: (1,42) Dinamo Zagreb (4,60) Tun (7,25) - 1:1

20.15: (1,43) Celje (4,80) Egnatija (7,00) - 3:3

20.45: (1,85) Harts (3,90) Šturm (3,90) - 0:4

21.00: (1,75) Šamrok (3,70) Ararat (4,50) - 0:2

Sreda

17.00: (2,25) Kairat (3,30) Omonija (3,30) - 0:1

18.00: (1,75) Kaunas Žalgiris (3,50) Ki Klaksvik (5,00) - 0:0

19.00: (1,75) Leh Poznanj (3,50) Arhus (4,50) - 4:1

19.30: (1,63) Hapoel Ber Šiva (3,70) Vikingur (5,10) - 1:2

19.30: (1,90) Univerzitatea Krajova (3,50) Levski (4,20) - 0:1

20.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Larn (30,0) - 4:0

20.00: (6,75) Gornjik Zabže (4,10) Fenerbahče (0:1) - 0:1

20.15: (1,37) Slovan (4,50) Iberija (7,75) - 2:0

*** kvote su podložne promenama