Zvezda padalica i mala trojka Embape: Fudbal nikoga ne čeka... Kao da smo igrali „dva na tri“

„ Nismo igrali kako smo želeli – ni taktički, ni tehnički, niti u smislu ukupnog izdanja. Kada ne uradite ono što morate u polufinalu Svetskog prvenstva, onda ne pobeđujete. Španija je ostala verna svom planu igre, koji je karakteriše. Taj tim voli da kontroliše posed lopte i diktira tempo. Ideja je bila da pritisnemo Špance visoko na terenu kako bismo ih sprečili da uđu u taj svoj lažni ritam, ali nismo uspeli. Bilo je previše tehničkih grešaka, nismo znali kako da naudimo protivniku kada nam je to bilo najpotrebnije “, istakao je Embape .

As madridskog Reala je bio toliko frustriran tokom meča u Dalasu da je pred sam kraj duela sa Špancima, kada je postalo jasno da od finala za njega neće biti ništa, iz čistog besa nasrnuo na golmana Unaja Simona . Kada se strasti smirile i kada je stao pred novinare, razložio je misli hladne glave.

Prema njegovoj oceni, Trikolori su ključnu bitku položili na sredini terena.

„Dozvolili smo Špancima da diktiraju tempo, a na nama je bilo da promenimo ravnotežu snaga – tu smo potpuno zakazali. Od samog početka, uprkos pritisku koji smo pokušavali da vršimo, u veznom redu je stalno bio odnos dvojica protiv trojice, a protiv Španije je u takvim okolnostima izuzetno teško igrati. Fabijan Ruis i Rodri su imali previše vremena da organizuju igru, dok je nama očigledno nedostajala bolja komunikacija u presingu. Morali smo da igramo jedan na jedan, da ih nateramo da trče sa nama, jer su oni ekipa koja ne voli da trči bez lopte. Čak i kada smo uspevali da osvojimo loptu, ta prva dodavanja i prvi dodiri nisu bili na nivou polufinala Svetskog prvenstva. Kada se sve to sabere, logičan rezultat je poraz.“

Embape je, u individualnom smislu, odigrao sjajan turnir. Sve do ovog bolnog sudara u Dalasu. I dalje je prvi strelac takmičenja, ali bi to moglo da se promeni već večeras, kada se u drugom polufinalu sastanu Kejnova Engleska i Mesijeva Argentina. Opet, to je za njega „samo“ utešna individualna nagrada. Ono što ga najviše boli jeste činjenica da je izostala ona timska.

„Kao i svi moji saigrači, osećam ogromno razočaranje. Sanjali smo o tome da stignemo do finala, da pružimo našoj zemlji priliku da sanja i ispiše istoriju... Sada je to realnost sa kojom se moramo suočiti uzdignute glave. Razočaranje je ogromno, ne mogu to ni da izrazim rečima. Moraćemo da se oporavimo, dobro odmorimo i krenemo dalje. Fudbal nikoga ne čeka. Druge stvari će se ubrzo dešavati, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou“, zaključio je kapiten Francuske.