Zvezda padalica i mala trojka Embape: Fudbal nikoga ne čeka... Kao da smo igrali „dva na tri“
Vreme čitanja: 3min | sre. 15.07.26. | 10:13
„Morali smo da ih nateramo da trče sa nama“, istakao je kapiten Francuske posle eliminacije u polufinalu Mundijala
Ume Lekip da hvali, ali i da kritikuje. Još kako. Najuticajniji sportski dnevnik u Francuskoj je poraz u polufinalu Mundijala opisao rečima: „Zvezda padalica“. Bio je to jasan znak šta novinari tamo misle o selekciji koja je bila projektovana da se vrati na svetski vrh.
Ocene su u potpunosti podržale takav stav. Najslabije su vrednovani učinci Usmana Dembelea, Luke Dinja i Majkla Olisea, koji su dobili ponižavajuće dvojke, dok su trojkama opisane uloge selektora Didijea Dešana, veziste Oreljana Čuamenija i prve zvezde ekipe – Kilijana Embapea.
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As madridskog Reala je bio toliko frustriran tokom meča u Dalasu da je pred sam kraj duela sa Špancima, kada je postalo jasno da od finala za njega neće biti ništa, iz čistog besa nasrnuo na golmana Unaja Simona. Kada se strasti smirile i kada je stao pred novinare, razložio je misli hladne glave.
„Nismo igrali kako smo želeli – ni taktički, ni tehnički, niti u smislu ukupnog izdanja. Kada ne uradite ono što morate u polufinalu Svetskog prvenstva, onda ne pobeđujete. Španija je ostala verna svom planu igre, koji je karakteriše. Taj tim voli da kontroliše posed lopte i diktira tempo. Ideja je bila da pritisnemo Špance visoko na terenu kako bismo ih sprečili da uđu u taj svoj lažni ritam, ali nismo uspeli. Bilo je previše tehničkih grešaka, nismo znali kako da naudimo protivniku kada nam je to bilo najpotrebnije“, istakao je Embape.
Prema njegovoj oceni, Trikolori su ključnu bitku položili na sredini terena.
„Dozvolili smo Špancima da diktiraju tempo, a na nama je bilo da promenimo ravnotežu snaga – tu smo potpuno zakazali. Od samog početka, uprkos pritisku koji smo pokušavali da vršimo, u veznom redu je stalno bio odnos dvojica protiv trojice, a protiv Španije je u takvim okolnostima izuzetno teško igrati. Fabijan Ruis i Rodri su imali previše vremena da organizuju igru, dok je nama očigledno nedostajala bolja komunikacija u presingu. Morali smo da igramo jedan na jedan, da ih nateramo da trče sa nama, jer su oni ekipa koja ne voli da trči bez lopte. Čak i kada smo uspevali da osvojimo loptu, ta prva dodavanja i prvi dodiri nisu bili na nivou polufinala Svetskog prvenstva. Kada se sve to sabere, logičan rezultat je poraz.“
Embape je, u individualnom smislu, odigrao sjajan turnir. Sve do ovog bolnog sudara u Dalasu. I dalje je prvi strelac takmičenja, ali bi to moglo da se promeni već večeras, kada se u drugom polufinalu sastanu Kejnova Engleska i Mesijeva Argentina. Opet, to je za njega „samo“ utešna individualna nagrada. Ono što ga najviše boli jeste činjenica da je izostala ona timska.
„Kao i svi moji saigrači, osećam ogromno razočaranje. Sanjali smo o tome da stignemo do finala, da pružimo našoj zemlji priliku da sanja i ispiše istoriju... Sada je to realnost sa kojom se moramo suočiti uzdignute glave. Razočaranje je ogromno, ne mogu to ni da izrazim rečima. Moraćemo da se oporavimo, dobro odmorimo i krenemo dalje. Fudbal nikoga ne čeka. Druge stvari će se ubrzo dešavati, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou“, zaključio je kapiten Francuske.