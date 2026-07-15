Tompson i Majami – moguće je, ali Jović nije u priči

Hit jeste zainteresovan za usluge sjajnog šutera, ali je Jovićev ugovor „pretežak“ za Dalas. Srpski košarkaš ima višegodišnji ugovor od preko 60.000.000 dolara sa Majamijem, a Mevsi, koji su u fazi remonta, ne žele da opterete svoj budžet tolikim ugovorom, već razmatraju druge opije.

Franšiza sa Floride, sa druge strane, ima u planu da gradi tim oko novopridošlog Janisa Adetokumba, te smatra da bi joj iskusan šuter kao što je Tompson bio ključan deo u toj slagalici. Međutim, dati 13 godina mlađeg košarkaša za Kleja zaista ne zvuči kao najmudrija opcija, te stoga je Hitu jedina prihvatljiva varijanta „buyout“, odnosno – da nekadašnji košarkaš Golden Stejta oprosti Dalasu deo plate od preostalih 17.400.000 dolara u poslednjoj godini ugovora i na taj način postane slobodan igrač i potpiše za Majami.

Međutim, pitanje je i da li Dalas želi da se tek tako odrekne Kleja, jer bi eventualnim trejdom Tompsona Mevsi mogli potencijalno da dobiju pikove sa drafta, ili nekog mlađeg igrača sa manjim ugovorom.

Tompson je u februaru napunio 36 godina, sa Golden Stejtom je osvojio četiri NBA prstena, pet puta je nastupao na Ol Star utakmici, a bio je i pobednik takmičenja u brzom šutiranju trojki 2016. godine. Sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država je osvojio dve zlatne medalje, na Olimpijskim Igrama 2016. i na Svetskom prvenstvu dve godine ranije.