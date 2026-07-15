Tompson i Majami – moguće je, ali Jović nije u priči
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 12:09
Hit je zainteresovan za nekadašnjeg asa Golden Stejta, ali će sjajni šuter morati da pronađe način da izađe iz ugovora sa Dalasom
U jeku priča vezanih za sudbinu jednog od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige Lebrona Džejmsa, budućnost nekih drugih igrača koji su takođe obeležili jednu epohu najjače lige na svetu će biti razrešena. Poslednjih nekoliko dana aktuelna je bila priča o Kleju Tompsonu i Majami Hitu, a sada su na površinu isplivali novi detalji.
Naime, Miami Herald je pisao da bi posao mogao da bude realizovan u sklopu trejda u kom bi Dalas Meveriksi dobili Nikolu Jovića, ali prema informacijama NBA insajdera Džejka Fišera situacija je ipak nešto drugačija.
Izabrane vesti
Hit jeste zainteresovan za usluge sjajnog šutera, ali je Jovićev ugovor „pretežak“ za Dalas. Srpski košarkaš ima višegodišnji ugovor od preko 60.000.000 dolara sa Majamijem, a Mevsi, koji su u fazi remonta, ne žele da opterete svoj budžet tolikim ugovorom, već razmatraju druge opije.
Franšiza sa Floride, sa druge strane, ima u planu da gradi tim oko novopridošlog Janisa Adetokumba, te smatra da bi joj iskusan šuter kao što je Tompson bio ključan deo u toj slagalici. Međutim, dati 13 godina mlađeg košarkaša za Kleja zaista ne zvuči kao najmudrija opcija, te stoga je Hitu jedina prihvatljiva varijanta „buyout“, odnosno – da nekadašnji košarkaš Golden Stejta oprosti Dalasu deo plate od preostalih 17.400.000 dolara u poslednjoj godini ugovora i na taj način postane slobodan igrač i potpiše za Majami.
Međutim, pitanje je i da li Dalas želi da se tek tako odrekne Kleja, jer bi eventualnim trejdom Tompsona Mevsi mogli potencijalno da dobiju pikove sa drafta, ili nekog mlađeg igrača sa manjim ugovorom.
Tompson je u februaru napunio 36 godina, sa Golden Stejtom je osvojio četiri NBA prstena, pet puta je nastupao na Ol Star utakmici, a bio je i pobednik takmičenja u brzom šutiranju trojki 2016. godine. Sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država je osvojio dve zlatne medalje, na Olimpijskim Igrama 2016. i na Svetskom prvenstvu dve godine ranije.