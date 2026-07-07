Marković blizu dabl-dabl učinka u porazu Milvokija

Sada već bivši igrač Mege je na toj utakmici uspeo da zabeleži 10 poena, devet skokova i pet asistencija. Jeste ovo bilo blizu dabl-dabl učinka, ali daleko od toga da su procenti šuta iz igre bili na vrhunskom nivou. Marković je pogodio tek četiri šuta iz igre iz čak 12 pokušaja, ali je radio odličan posao ispod oba koaša.

Jednostavno, Kingi su večeras imali ubojit napadački tandem u liku Markela Satona i Darijusa Akufa. Saton je nedraftovan igrač i šansu traži kroz Letnju ligu, uz ozbiljne šanse da se nametne. Večeras je bio sjajan, prvenstveno u napadu i meč završio s 24 poena i šest skokova. Akuf je već druga priča i od njega su očekivanja velika. kingsi su ga ove sezone draftovali s sedme pozicije, a protiv Milvokija je brojao do 22, uz tri skoka i sto toliko asistencija.

Kod Milvokija najefikasniji igrač bio je Zek Ostin s 17 poena i tri skoka. Baksi će naredni meč u Letnjoj ligi igrati 10. jula, a rival će biti Majami.