Ostoja Mijailović: Imaćemo veći budžet za igrače nego prošle sezone, pravimo konkurentan tim

"Moramo ovde biti pošteni pa reći i da je stanje na tržištu takvo da je novac u velikoj meri izgubio vrednost, ali moramo to da prihvatimo i da se borimo u datim okolnostima", rekao je predsednik Partizana za Mozazrt Sport