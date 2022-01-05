Na skupštinama nikakve odluke ne mogu da se donesu, saznaje Mozzart Sport
Srpska odbojkašica igra ključnu ulogu u ovoj priči
"Moramo ovde biti pošteni pa reći i da je stanje na tržištu takvo da je novac u velikoj meri izgubio vrednost, ali moramo to da prihvatimo i da se borimo u datim okolnostima", rekao je predsednik Partizana za Mozazrt Sport
Smatra Sinan Guler, legendarni turski košarkaš
Ili kako je od četvrte lige stigao do titule šampiona Srbije
Vreme je da srpski košarkaš napravi ogroman korak unapred