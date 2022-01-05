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Glavne vesti

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Košarka | KLS

Nova sezona KLS i dalje pod velikim znakom pitanja

Luka Vildoza (© Starsport)
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Košarka | KLS

Luka Vildoza u Partizanu kao domaći igrač? Moguće je

Ostoja Mijailović (© Starsport)
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Košarka | KLS

Ostoja Mijailović: Imaćemo veći budžet za igrače nego prošle sezone, pravimo konkurentan tim

Miloš Teodosić (©MN Press)
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Košarka | KLS

Miloš može da uradi nešto magično, čak i u odelu

Danilo Nikolić sa peharom šampiona Srbije (©Star Sport)
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Košarka | KLS

Kako je Niš za pet godina postao Spartakova prekretnica i prst sudbine

Filip Barna (Starsport)
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Košarka | KLS

Savršen trenutak i za Zvezdu i za Barnu

Ostale vesti

(©MN Press)
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Dobro jutro, Spartak je šampion Srbije

Vlade Jovanović (©Star Sport)
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Vlade Jovanović: Titula za kuma i Duleta... Imao je ogroman uticaj na mene, bila je privilegija

Olivije Hanlan (© Starsport)
Košarka

Hanlan blista od sreće: Čeka nas ozbiljna žurka ovde

Saša Nikitović (© Starsport)
Košarka

Nikitović: Sudije su takođe akteri, mi gajimo srpske igrače, a mediji pričaju o Murinenu

Dalibor Ilić (©Star Sport)
Košarka

Ilić posle titule: Dodatnu čar tituli daje to što smo prvi posle večitih kojima je ovo uspelo

Filip Barna (Starsport)
Košarka

Zanimljiva odluka, MVP nije šampion: Filip Barna dobio dva priznanja

(©MN Press)
Košarka

Kakvo finale! Spartak prosuo +13, pa u produžetku slomio FMP i osvojio titulu

Džošua Skot i Nikola Rebić (Starsport)
Košarka

KRAJ: FMP – Spartak 73:76

Foto: ABA liga/Nikola Cimburović
Košarka

Srbija čeka novog šampiona: Subotičani sanjaju istoriju, FMP ima šansu za tron

Foto: Starsport
Košarka

Euforija trese Suboticu: Spartak besplatno vodi navijače na veliko finale

Slavlje igrača Spartaka (Foto: Starsport)
Košarka

Vizija kao ključ Spartakovog uspeha: Domaća i regionalna osnova, stranci kao dodatak i Vlada Jovanović

Foto: KSS
Košarka

Niš kao referentna tačka: Ovaj Partizan može da poleti, ali i da baš razočara

(©MN Press)
Košarka

Surova realnost - ovo je bila bačena sezona

Đoan Penjaroja (©MN Press)
Košarka

Penjaroja posle Niša ima jasan zadatak: Da se reši onih koji čašćavaju prisustvom

Ognjen Dobrić (©MN Press)
Košarka

Dobrić: Verovatno će biti velikih promena u igračkom i trenerskom kadru

Milan Tomić (©MN Press)
Košarka

Milan Tomić: Ne mogu da odgovorim na to u ovom trenutku

(©MN Press)
Košarka

KRAJ: Crvena zvezda - Spartak Subotica 89:90

Mirko Ocokoljić (Foto: Starsport)
Košarka

Ocokoljić: Penjaroja je dobio tehničku jer je tražio čelendž, poraz neće poremetiti ekipu

KArlik Džons (Foto: Starsport)
Košarka

Karlik Džons: Penjarojino isključenje nas je motivisalo, nikad ga nisam video takvog

Saša Nikitović (©MN Press)
Košarka

Nikitović: Bolji tim je pobedio, ne razgovaram sa protivničkim trenerom, ali ovo je plej-of

Foto: Starsport
Košarka

Barna za Mozzart Sport: Kruna sezone je igrati finale

©MN Press
Košarka

KRAJ: Partizan Mozzart Bet - FMP 79:92

Foto: Starsport
Košarka

Počinje borba za prvaka Srbije: Partizan Mozzart Bet između obaveze i opterećenja

(©MN Press)
Košarka

Sve je spremno za Fajnal for KLS-a: Penjaroja i Tomić najavili napad na trofej