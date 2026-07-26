Luka Vildoza u Partizanu kao domaći igrač? Moguće je
Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 22:00
Srpska odbojkašica igra ključnu ulogu u ovoj priči
Malo ko je očekivao povratak Luke Vildoze u Srbiju, a još manje da potpiše za Partizan Mozzart Bet. Dok se mnogi pitaju šta će to Argentinac doneti pozitivno u ekipi trenera Đoana Penjaroje naredne sezone, otvorila se jedna veoma zanimljiva mogućnost. Naime, Vildoza može da se vodi kao srpski internacionalac naredne sezone u crno-belom dresu.
Ako se pitate kako je to moguće? Odgovor je vrlo jednostavan, zbog braka sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić. Prema saznanjima Mozzart Sporta, Vildoza u ovom momentu nema srpski pasoš, ali može bez većih problema da ga dobije zbog braka sa srpskom državljankom.
Izabrane vesti
Ovaj detalj je doduše važan samo zbog Kupa Radivoja Koraća i završnice Superlige Srbije gde važe posebna pravila. Naime, već godinama samo četiri stranca mogu da igraju Kup Koraća i Superligu Srbije. Pošto se se prethodnih godina u Partizanu drastično povećao broj stranaca zbog čega je bilo veoma komplikovano sastaviti tim za pomenuta takmičenja.
Podstimo da u ovom trenutku u Partizanu od srpskih košarkaša igraju Vanja Marinković, Arijan Lakić, povratnik Nikola Tanasković, dok postoji mogućnost da ekipu napuste Mitar Bošnjaković, ali i Mario Nakić. Tu je i član juniorske selekcije Uroš Mijailović. Takođe, nikako ne treba zaboraviti da je u rosteru crno-belih i Žofri Lovernj, koji takođe poseduje srpski pasoš.