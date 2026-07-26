Luka Vildoza u Partizanu kao domaći igrač? Moguće je

Malo ko je očekivao povratak Luke Vildoze u Srbiju, a još manje da potpiše za Partizan Mozzart Bet. Dok se mnogi pitaju šta će to Argentinac doneti pozitivno u ekipi trenera Đoana Penjaroje naredne sezone, otvorila se jedna veoma zanimljiva mogućnost. Naime, Vildoza može da se vodi kao srpski internacionalac naredne sezone u crno-belom dresu.

Ako se pitate kako je to moguće? Odgovor je vrlo jednostavan, zbog braka sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić. Prema saznanjima Mozzart Sporta, Vildoza u ovom momentu nema srpski pasoš, ali može bez većih problema da ga dobije zbog braka sa srpskom državljankom.