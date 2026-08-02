Nova sezona KLS i dalje pod velikim znakom pitanja

Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 10:51
Na skupštinama nikakve odluke ne mogu da se donesu, saznaje Mozzart Sport
Početak nove sezone Košarkaške lige Srbije (KLS) za 2026/2027. godinu nalazi se i dalje pod velikim znakom pitanja, nakon što je u rukovodstvu i među samim klubovima došlo do potpune blokade pri usvajanju ključnih akata neophodnih za start takmičenja, nezvanično saznaje MozzartSport.
Ispred Udruženja klubova KLS-a, predsednik je 30. jula uputio zvaničan zahtev za izjašnjavanje svim klubovima učesnicima, pošto Predsedništvo Udruženja na sednici održanoj 28. jula, kao ni u ponovljenom postupku u roku od 48 sati, nije uspelo da obezbedi Statutom propisanu dvotrećinsku većinu za donošenje odluka od vitalnog značaja. Pred klubovima su se našla četiri ključna predloga bez kojih takmičenje ne može početi: Kalendar takmičenja za novu sezonu, Propozicije takmičenja, Disciplinski pravilnik i Finansijski plan.
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Predstavnicima klubova ostavljen je rok do 31. jula u ponoć da se elektronskim putem izjasne pojedinačno o svakom predlogu, međutim, prebrojavanje glasova donelo je novu pat-poziciju i potvrdilo duboku podelu u domaćoj košarci. Ni na nivou svih klubova nije obezbeđena neophodna dvotrećinska većina za usvajanje ovih dokumenata. Za predloženi paket akata glasalo je ukupno 13 klubova — Kolubara, Mega, Sloboda, Sloga, Mladost, Borac, SPD Radnički, Metalac, Niš, Vojvodina, BKK Radnički, Crvena zvezda i Tamiš. Sa druge strane, četiri kluba bila su izričito protiv — Spartak, Zlatibor, OKK Beograd i Dinamik, dok su četiri kluba ostala uzdržana — Borac Zemun, Partizan, Čačak 94 i Hercegovac. Predstavnici KK FMP uopšte se nisu izjasnili o ponuđenom predlogu.
Kako je glasanje propalo na oba nivoa, a reč je o pitanjima koja direktno uslovljavaju početak i regularnost sezone, aktiviran je član 40. Statuta Udruženja klubova KLS. Prema ovom pravilu, u situacijama kada se odluke od vitalnog značaja ne donesu u redovnoj proceduri, sudbina takmičenja prelazi u ruke operativaca lige. Konačnu odluku o sudbini kalendara, propozicija i finansijskog plana doneće direktor takmičenja, uz obavezno mišljenje komesara za suđenje.
Iz Udruženja klubova poručuju da će svi učesnici o konačnoj odluci direktora i narednim koracima biti blagovremeno obavešteni, ali ostaje veliko pitanje da li će takvo rešenje zadovoljiti klubove koji su bili protiv ili uzdržani, ili nas uoči starta sezone očekuje još dublja administrativna i organizaciona kriza.